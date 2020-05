El congresista al que le toca sesionar desde la estación de Policía

Congresistas que son interrumpidos por gallos, uno que fue ‘pillado’ lavando loza mientras debatía y otro que le toca conectarse desde la sede de la Policía, las sesiones virtuales han dado para todo tipo de curiosidades.

En medio de las sesiones virtuales del Congreso, debido a las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno, son muchos los hechos insólitos y curiosos que se han logrado observar. Muchos cambiaron el traje y corbata por la pantaloneta y las pantuflas, otros salen con cachuchas y gorras.



Pero tal vez el caso más insólito es el del representante de San Andrés Jorge Méndez, quien debido a los problemas de conectividad que hay en la isla, le ha tocado irse a sesionar a la estación de Policía, pues en su casa no cuenta con un buen servicio de internet.



(Lea también: Gobierno responde a acusaciones de Maduro)



Son varias las ocasiones en las que, durante el llamado a lista ha tenido que contestar desde el platón de una camioneta, cuando se dirige a la sede de la Policía.



“Las sesiones de la Comisión Primera, que se hacen por la plataforma Meeting, me toca atenderla desde la sede de la Policía, pero para las plenarias, donde se usa la plataforma Zoom, me toca ir a un espacio alquilado con unos amigos donde hay mejor conectividad”, le dijo a este diario el representante Méndez, quien agregó que “se fue la ministra de las TIC (Sylvia Constain) y solo promesas”.



Una situación similar vive el congresista Erwin Arias quien, debido a la mala conectividad, ha tenido problemas para intervenir. Incluso este jueves tuvo que grabar un audio y pedirle a su compañero José Daniel López que lo pusiera cuando le tocara su turno.

¡Qué gallo!

Uno de los hechos más curiosos hasta el momento fue el que se vivió en la Comisión Cuarta del Senado. Mientras el congresista de ‘la U’ Juan Felipe Lemos intentaba presentarse un gallo cantaba a lo lejos. Ante esto, el funcionario pidió excusas a sus compañeros y demás personas que veían la sesión virtual.



“Pido excusas, es una gallina de mi mamá”, explicó, a lo que sus compañeros tuvieron que corregirlo: “es un gallo”.

Las sesiones de la Comisión Primera, que se hacen por la plataforma Meeting, me toca atenderla desde la sede de la Policía FACEBOOK

TWITTER

Pocos días después, en el debate de la Comisión Primera de la Cámara, sobre ‘borrón y cuenta nueva’, que beneficiaría a deudores morosos, se vieron varios hechos particulares. Uno de ellos fue que en el momento de votar, cuando los parlamentarios están obligados a encender sus cámaras, el representante del Centro Democrático Edward Rodríguez apareció lavando la loza. Un poco sorprendido al escuchar su nombre, respondió e inmediatamente apagó la cámara.

Detrás de cámaras

Ricardo Ferro, Jennifer Arias, Juan Espinal, Edwin Ballesteros. Foto: Archivo particular

El hecho pintoresco más reciente se dio luego de que representantes de varios partidos se unieran para mostrar en redes sociales cómo es su lugar y su pinta de trabajo en medio de las sesiones virtuales.



El primero en lanzarse el agua con esta iniciativa fue al congresista Ricardo Ferro, quien promovió el #DetrásDeCámarasChallenge, para mostrar su entorno de trabajo.



En el video se aprecia que Ferro tuvo que improvisar un 'escritorio' con sus libros, donde apoya su tablet, pero además dejó ver su vestimenta: camibuzo, pantaloneta y crocs.

Más llamativa es la pinta del congresista Juan Espinal, quien también subió su video, en el que muestra que, como muchos colombianos, de la cintura para arriba luce formal con una camisa, pero tanto pronto amplía el plano se ve que tiene una pantaloneta.



También se unió el representante por el Atlántico César Lorduy, quien es uno de los más activos del Legislativo, mostró que tiene ‘equipada’ toda una oficina en su casa en Barranquilla, desde donde sesiona con pinta informal, de jean y chanclas. E incluso dejó ver que tiene un sofá con almohada porque “de vez en cuando hay que descansar”.

El challenge igualmente fue hecho por el representante Edward Rodríguez, quien no llamó la atención necesariamente por su vestimenta sino porque mostró que su entorno de trabajo es reducido e incluso usa el rollo de los limpiones como su 'trípode' cada vez que necesita grabar un video.



Los congresistas Edwin Ballesteros y Jennifer Arias también hicieron lo propio y dejaron ver el lugar desde el cual sesionan, ahora de manera remota.



JAVIER FORERO

Redacción Política