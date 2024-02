El choque entre Patricia Tobón y Comisión 1.ª de Cámara por trámite de Ley de Víctimas

El presidente de la Comisión Primera de la Cámara, Óscar Sánchez León, le pidió a Patricia Tobón Yagarí, directora de la Unidad para las Víctimas, retractarse por sus declaraciones durante un foro sobre víctimas del conflicto.



La funcionaria cuestionó las demoras para debatir el proyecto que pretende reformar la Ley 1448 de 2011 que el Gobierno radicó en el Congreso en septiembre pasado.

Tobón Yagarí señaló durante el foro que los congresistas "tienen la responsabilidad" de discutir el proyecto y que lo que ha notado es "una omisión legislativa" para sacar adelante la Ley de Víctimas.



“Los recursos de la Unidad para las Víctimas se han perdido porque se han entregado a la burocracia, se han perdido porque se han priorizado la agenda política y no la agenda de las víctimas. Y hoy que estamos haciendo un esfuerzo muy grande anticorrupción, para que la plata se estire, para que le llegue a las comunidades, no se le puede entregar a los corruptos del país y a la mermelada de las burocracias del Congreso. No puedo hacer eso”, agregó Tobón Yagarí, en declaraciones recogidas por El Espectador.



Luego de las declaraciones de la funcionaria, el congresista liberal Oscar Sánchez, le respondió a través de un video publicado en redes sociales y le pidió llevar sus denuncias a los entes competentes.



"Invitamos a la doctora Tobón a, que si estas declaraciones son ciertas, las coloqué en conocimiento de la autoridad competente. De lo contrario, deberá retractarse de dichas afirmaciones que solo buscan desinformar a la ciudadanía y demuestran el desconocimiento de la Ley 5.ª", dijo el presidente de la Comisión I.



Agregó, que a la fecha se han radicado cinco proyectos que tienen como fin reformar esta ley y que por tal motivo en el mes de octubre tomaron la decisión de acumular las iniciativas y asignarles sus coordinadores ponentes y de realizar audiencias públicas con el fin de escuchar a los ciudadanos.

Ante las declaraciones de Patricia Tobón, directora de la Unidad de Víctimas, sobre el trámite del proyecto que busca Reformar la ley de víctimas, el presidente de la Comisión Primera de la Cámara, @16oscarsanchez, le pidió retractarse y reiteró el compromiso del Congreso 👇 https://t.co/5vK6K8gWVz — Cámara de Representantes de Colombia (@CamaraColombia) January 31, 2024

Cabe recordar que en la Ley de Víctimas, entre otras cosas, solo se reconocía a víctimas de grupos paramilitares y de las guerrillas; sin embargo, para el Gobierno es necesario ampliar el concepto de víctimas, pues hoy en día hay más grupos al margen de la ley generando afectaciones.



Otro de los pilares del proyecto es crear una 'Comisión de Financiamiento' que comprometa al Gobierno a buscar los recursos para atender a las víctimas.



De otra parte, la propuesta del Gobierno también sugiere ajustes al proceso de restitución de tierras con el fin de acelerar el trámite administrativo, con un monitoreo a las órdenes de compensación. Del mismo modo, se busca integrar un enfoque de solución perdurable con un trato digno para lograr la materialización de derechos de las víctimas, en especial las de desplazamiento forzado.

REDACCIÓN POLÍTICA

