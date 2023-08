La polémica por el proyecto de reducción de salarios se trasladó a un choque entre la senadora Isabel Zuleta (Pacto Histórico) y la representante Catherine Juvinao (Alianza Verde). Las congresistas se enfrentaron en redes sociales debido a los comentarios de Zuleta en contra del proyecto.



El 16 de agosto, cuando comenzó el debate del proyecto, la senadora del Pacto Histórico causó polémica debido a que cuestionó que no se les discutiera “a los jugadores de fútbol que ganan mucho”. Esta habló en contra de los medios y señaló que “el pueblo” reconoce el esfuerzo, y que los congresistas hacen un alto esfuerzo en su labor congresional.

Isabel Cristina Zuleta es senadora del Pacto Histórico. Foto: @ISAZULETA

Esas declaraciones fueron criticadas al día siguiente por Juviano, que desempolvó un trino de 2021 de Zuleta en el que cuestionó los altos salarios de los congresistas: “si un salario es para vivir con dignidad, son completamente absurdas esas cifras mientras otros no tienen nada, desconozco a labor legislativa, pero no podría de ninguna manera servir para acumular riqueza personal”, dijo la senadora en su momento”.



Además de rescatar la publicación, la representante de la Alianza Verde hizo el siguiente comentario: “He visto varias veces las declaraciones y realmente es que no salgo de mi asombro con la senadora Isabel Zuleta. Sus declaraciones son un insulto a la ciudadanía. ¿Cómo puede comparar el salario de los congresistas con el de los futbolistas?”.



El comentario se había quedado sin respuesta hasta que en la noche de este miércoles Zuleta retomó el intercambio de comentarios. La senadora del Pacto Histórico atacó directamente a la labor como congresista de Juvinao: “He visto varias veces usted como vota y como ataca al gobierno del cambio y no salgo de mi asombro”.



Esta retomó el mensaje inicial para calificar de “insulto” las acciones de la representante. “por lo menos lo mío son opiniones que pueden no gustarle porque ni entiende, lo suyo son actos que dan vergüenza”, dijo la senadora de la bancada de izquierda.



Ante la dura respuesta, Catherine Juvinao siguió con el tono de disputa; aseguró que la curul de Zuleta era gracias “al gobierno” y que esta tenía que hacer caso a los que dispusieran desde el Ejecutivo. “Vea señora, la diferencia entre usted y yo es que yo no le debo mi curul al gobierno o al presidente. Puedo trabajar por mis electores con criterio e independencia sin tener que ‘hacer caso’”, dijo la congresista de la Alianza Verde, que incluso cuestionó a Zuleta por revelar en una entrevista que gastaba más de dos millones en solo mercado.

Catherine Juvinao, representante Alianza Verde. Foto: @CathyJuvinao

El intercambio entre las legisladoras siguió sin hacer mención la una de la otra. Juvinao hizo la salvedad de que ella había ganado sin apuntar a los votos de Gobierno y que solo apoyó la elección de Gustavo Petro después de la primera vuelta, cuando ya había sido elegida como representante.



“Estoy acostumbrada a decir cosas que pueden molestar, respondo siempre con sinceridad y de manera desprevenida. Esperen de mí siempre que diga lo que pienso, que diga la verdad. No esperen de mí que mienta o que acomode mis opiniones y posiciones a las circunstancias”, dijo Zuleta en su cuenta de Twitter.