Congresista Catalina Ortiz: 'No puedo pelear contra el matoneo'

“Lo único que pido es que podamos vivir en una sociedad en donde los disensos formen parte de nuestra madurez política”, clama Catalina Ortiz Lalinde, la representante a la Cámara por los 'verdes', convertida hoy en el blanco de los ataques en las redes sociales por su postura frente a la reforma tributaria.

Ella explica que votó negativamente, que considera que en general la ahora llamada ley de crecimiento económico no es buena para la salud financiera del país, pero que también debe reconocer que tiene puntos buenos como la devolución del IVA para los más pobres.



(Le puede interesar: Reforma tributaria logró respaldo clave para ser aprobada)



“Cometí esa osadía”, dice. “Lo dije en voz alta”. ¡Ahí fue Troya! La legisladora empezó a recibir toda clase de ataques provenientes especialmente de sectores de izquierda. De hecho, ha sido tendencia en Twitter a lo largo de toda la mañana de este martes.



Durante la votación del lunes en la noche, sin embargo, tuvo otra circunstancia personal. En el momento de la votación salió del recinto para atender una llamada de su hijo. “Él está fuera con mi esposo y preciso me llamó en ese instante. Por eso salí, pero yo ya había cantado el voto, que era negativo para el proyecto”, relata.

Acá está mi voto negativo a la ponencia del Gobierno de la #ReformaTributaria. pic.twitter.com/J3dKIpj6yV — Catalina Ortiz Lalinde (@cataortizcamara) December 17, 2019

Catalina, ahora podrías mostrar tu voto a la ponencia de archivo que presentamos como oposición? Si no la tienes, yo sí la tengo.



A la ciudadanía no se engaña, y con ese tweet, intentas confundirla. https://t.co/iBZfJjaZRC pic.twitter.com/D6eXSuTeRI — David Racero 🇨🇴 (@DavidRacero) December 17, 2019

Al margen de esta coyuntura, la representante considera que su caso debería servir de punto de inflexión para mirar la sociedad que estamos construyendo. “Es muy difícil buscar un país mejor cuando no nos permitimos que entre nosotros mismos existan puntos de vista diferentes”, dice.

La Plenaria decidió no apoyar la ponencia de archivo de la Reforma Tributaria que presentamos junto a @MirandaBogota

Admirables cada un@ de la bancada de oposición en sus dignas intervenciones. La excepción: @cataortizcamara la única del Partido Verde que se salió para no votar pic.twitter.com/bgftvB3hvD — David Racero 🇨🇴 (@DavidRacero) December 17, 2019

Para ella es explicable que se convirtiera en tendencia en las redes sociales porque “estamos en precampaña presidencial y todos saben que yo soy una fajardista declarada”, pero “eso no justifica los insultos y el maltrato”, dice. Especialmente en referencia a los dardos provenientes de sectores del petrismo.

La congresista vallecaucana nació en Cali el 11 de enero de 1973, es abogada de la Universidad de los Andes (Colombia) y cuenta con una maestría en administración pública de la Universidad de Harvard. Tiene 20 años de experiencia creando y manejando proyectos y empresas en lo social, privado y estatal.

#CatalinaMentirosa Con su voto se sabe a quien representan, la reforma tributaria beneficia a los grandes grupos empresariales. Los Fajardistas no pueden ir en contra del Grupo Enpresarial Antioqueño, ahí se develan las lealtades — SusanaMuhamad (@susanamuhamad) December 17, 2019

El 11 de marzo de 2018 fue elegida representante a la Cámara por el Valle del Cauca con 31.798 votos.



Llegó a esta corporación con un programa de tres puntos: “Primero, el emprendimiento porque, como directora de Impulsa Colombia —creó y gerenció INNpulsa Colombia—, pude apoyar a 60.000 emprendedores en el país.



Segundo, los derechos de las mujeres, muchos de estos crímenes están impunes y necesitamos proteger a las mujeres.



Tercero, la transparencia para sacar adelante las normas que están dentro de la consulta anticorrupción”, afirmó en su momento.



"No lo digo por mí, lo digo en general, este estado de polarización no le hace bien a nadie, no ayuda a tener un país mejor", concluye.



POLÍTICA