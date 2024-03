El agarrón entre Jota Pe Hernández y María José Pizarro, quien lo llamó 'perro rabioso'

Un tenso debate de moción de censura en contra del ministro de Defensa, Iván Velásquez, enfrentó al senador Jonathan Ferney Pulido, conocido como Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, con la también senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico.

En el debate, el cual fue citado por Hernández, se cuestionó -entre otras cosas- las muertes de líderes sociales y la presencia de grupos armados que ejercen control territorial en varias zonas del país en medio de los diálogos de la 'paz total'.

Durante la intervención de Pizarro, la senadora manifestó que le parecía innecesario pararse al frente del ministro "a decirle que es cínico, que es un mentiroso". En ese momento, Jota Pe la interrumpió, mientras se hacía un llamado al orden en el Senado.

El senador Jota Pe Hernández en la moción de censura de Iván Velásquez. Foto:César Melgarejo Compartir

"El señor senador (Jota Pe Hernández), respete un poco, cuando deje de enfurecerse, cuando lo dejen en evidencia, cuando deje de reaccionar como un perro rabioso cuando lo dejan en evidencia (...). No deja hablar. Es imposible hablar así", mencionó Pizarro.

De inmediato, Jota Pe Hernández reaccionó: "¿Perro rabioso? La que pide respeto y me acaba de llamar perro rabioso porque digo que es verdad que a los militares los están matando".

Jota Pe, además, se le acercó a Pizarro para señalarle que le estaba faltando al respeto. En tanto, la senadora pidió orden para el debate: "Presidente (Iván Name), es imposible hablar así".

La situación no quedó ahí. Los cuestionamientos entre los dos congresistas trascendió a redes sociales, donde compartieron videos sobre el tenso momento.

"Pizarro que tanto habla de respeto y que tanto se victimiza me trata de animal y de perro cuando afirmo que a nuestros militares los están matando y que el ministro miente. No es la primera vez que nos insulta, lo hace en secreto y luego sale en público a tildarme de machismo", manifestó Jota Pe.

En tanto, Pizarro manifestó en X que se reafirmaba: "JP reaccionó como un 'perro rabioso'".

La senadora añadió: "Si esto no es violencia política ¿qué es? Me violenta y no es la primera vez. No se atreve con los hombres porque lo que no soporta es que una mujer lo confronte. Es un misógino de la derecha ultra radical colombiana".

En las intervención de otros senadores durante el debate, se le cuestionó a Velásquez sobre los helicópteros rusos que están en tierra, las incorporaciones a las Fuerzas Militares y la posible pérdida de capacidad.

En ese sentido, Velásquez precisó que en su administración no se ha descuidado el fortalecimiento de la Fuerza Pública. "Por ejemplo, se presenta un aumento en la planta de personal de soldados profesionales que es realmente histórico. Durante los últimos 11 años, entre 2013 y 2023, habíamos tenido un cupo en la planta de soldados profesionales e infantes de marina de 86.200 integrantes. Para el 2024, el cupo se aumentó en 11.160 soldados, llegando a 97.360, es decir, 12,94% más. En 2025, va a aumentar en otros 4.340, para el 2026, 500 faltantes para completar el cupo que ya está puesto en marcha del plan 16.000 ".

