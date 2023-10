Ejecución del Gobierno no habría llegado al 50 % a septiembre, según Miguel Uribe

El senador Miguel Uribe, del Centro Democrático -partido de oposición-, denunció lo que sería una baja ejecución por parte del gobierno de Gustavo Petro. De acuerdo con el senador, esta debería estar por el 75 por ciento, cuando apena llega al 47 por ciento.



“Seguimos evidenciando la ineficiencia y la improvisación de quienes deberían velar por el mejoramiento y el avance del país”, dijo el senador, que llamó la atención que el gobierno Petro tendrá que ejecutar 137 billones de pesos en tres meses y uno de estos es de carácter electoral.



Según Uribe, con cifras del Ministerio de Hacienda, la ejecución va en el 47 por ciento y son pocos los sectores en los que se está cerca de la ejecución esperada o por encima de esta. Solo el sector de la educación ha tenido una ejecución por encima de los pronósticos, con 80 por ciento de los recursos ejecutados.

Miguel Uribe, senador del Centro Democrático. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

El resto de sectores están por debajo. Los sectores al fondo de la tabla en ejecución son presidencia, con dos por ciento: planeación, con 8 por ciento; justicia, con 13 por ciento; hacienda, con 15 por ciento; y ambiente, con 18 por ciento.



Otros sectores con ejecución menor al 30 por ciento son: información (19%), interior (20%), organismos de control (22%), Inteligencia (22%), Comercio (23%), rama judicial (24%), empleo público (27%), vivienda (28%), agricultura (29%) y relaciones exteriores (30%).



En cambio, los de mejor ejecución, además de educación, son Minas, con 70 por ciento; Igualdad, con 69 por ciento; Registraduría, con 55 por ciento; Salud, con 55 por ciento; y trabajo, con 54 por ciento.



“La Presidencia, el sector con la más baja ejecución del Gobierno, muestra su

incapacidad principalmente en los programas relacionados con la protección de los niños y niñas en el país”, dijo Uribe, que aseveró que no ha habido ejecución de “un solo peso” en el desarrollo de la implementación del proceso de paz.



En esa línea, Uribe aseguró que en el sector agricultura se tiene la peor ejecución en inversión desde 2005. Agregó que la Agencia de Desarrollo Rural solo ha ejecutado el 10 por ciento de los recursos entregados. Asimismo, denuncia que la Agencia Nacional de Tierras solo ha hecho uso de 423.000 millones de 1,8 billones entregados en presupuesto



“Mientras el presidente anuncia que este será el gobierno que restituirá las tierras a víctimas despojadas, lo que se observa es que también han sido incapaces para avanzar en los programas para la formalización de tierras”, dijo el senador opositor.



Este cuestionó que hay 12 programas para la lucha contra la deforestación y 8 de estos tiene una ejecución del cero por ciento. "Son más de 100.000 millones destinados a la lucha contra la deforestación que no ha sido utilizados".



Miguel Uribe también habló del sector comercio para decir que es de suma importancia en el contexto económico actual, pero solo ha tenido una ejecución del 10 por ciento. Asimismo, habló del sector turismo, que solo tendría un 3,2 por ciento de ejecución.



En cuanto al sector defensa, Uribe cuestionó que solo se haya hecho uso del 31 por ciento del presupuesto destinado cuando hay una preocupante situación de seguridad. En cuanto al deporte, cuestionó que la ejecución global sea del 28 por ciento y que programas de infraestructura para el deporte no llegue al 14 por ciento.



En cuanto al tema social, el senador apuntó que solo se ha ejecutado el 50 por ciento de los recursos de programas como renta ciudadana. “Queda en duda la capacidad y gestión del Gobierno para ejecutar y otorgar 3 billones de pesos en subsidios en menos de tres meses que faltan para que se acabe el año”, añadió Uribe.

Gustavo Petro anunció el segundo cambio en su gabinete. Foto: Presidencia

En otras alertas figuran el bajo uso del presupuesto por el Inpec y la Uspec, entidades que controlan la seguridad y los servicios de las cárceles en el país, respectivamente. Sumados, según Uribe, no llegan al 10 por ciento de uso de los recursos.



En cuanto a salud, cuestionó que el Instituto Nacional de Salud (INS) y el Invima apenas hayan ejecutado el 30 por ciento: “En poco más de 9 meses el Gobierno sólo ha ejecutado un menos de la tercera parte del presupuesto para fortalecer los laboratorios públicos y la provisión de bienes para la salud pública”.



Como estas denuncias, fueron varios los puntos que cuestionó Miguel Uribe frente al uso de recursos por parte del Gobierno. Llamó la atención del bajo rendimiento de algunos sectores.