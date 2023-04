La reforma de la salud sigue causando polémica. El viernes, de manera intempestiva, fue radicada la ponencia de la iniciativa y, de manera sorpresiva, el documento tenía la firma del representante conservador Gerardo Yepes, pese a que el presidente del Partido Conservador, el senador Efraín Cepeda, había dicho que no apoyaban la reforma.



En diálogo con EL TIEMPO, Cepeda reiteró que el martes 11 de abril el partido se reunirá para decidir si votarán la reforma como bancada o si se dará vía libre a cada congresista.



"Debo expresar que tengo al representante Yepes como un representante serio, ha expresado unos motivos personales, pero esos motivos terminarán al momento cuando se haga la decisión de bancada", dijo el senador.



Y agregó que las puertas para el apoyo conservador no están cerradas, pues si el Gobierno acoge sus reparos vía proposición, podrían acompañar.



El representante Yepes dice que no le dijeron que no firmara, pero ustedes habían dicho que no iban a acompañar el proyecto del Gobierno. ¿Qué pasó?



Nosotros pedimos unas modificaciones, las denominadas líneas azules del partido. Nos juntamos también con el Partido Liberal y ‘la U’, finalmente quedamos con ‘la U’. Y esas líneas que habíamos esgrimido fueron discutidas con el Gobierno Nacional. Fueron, a nuestro modo de ver y entender, aceptadas por el Gobierno tras las discusiones con el Presidente de la República, con el ministro del Interior. Pero luego la ministra de Salud no la incluyó en el articulado. Esas líneas se acogieron verbalmente y es lo que molesta, que se acogieron verbalmente y no las incluyeron en la reforma. Debo decir que la decisión de fondo de bancada se va a tomar el martes 11. Esa decisión es obligatoria. Ahí tomaremos decisión de fondo sobre la votación del proyecto. Esa decisión que se tome el martes 11 según la ley de bancada es obligatoria y ese es el siguiente paso del Partido Conservador.



Gerardo Yepes y el presidente Petro en una reunión sobre la reforma. Foto: Presidencia

¿Pero qué significa que en la ponencia salga la firma del Partido Conservador? Si bien fue un representante, pues él es del Partido. ¿Yepes actuó a sus espaldas?



No voy a justificar a nadie, pero debo decir que no había una decisión oficial de bancada de acuerdo con la ley. Había unos lineamientos que, a mi modo, debían de cumplirse. Sin embargo, por alguna razón el representante ha expresado algunas de ellas. Álvaro Gómez decía que a la gente hay que creerle y él tiene unas razones pero también ha expresado que a la hora de la votación lo hará de acuerdo con la decisión de la bancada. Él debe tomar ese lineamiento, esa sí es absolutamente obligatoria para todas las partes, haremos una votación amplia, transparente y la posición del presidente el partido es que si no se incluyen en el articulado esas líneas, nosotros no debemos votar la reforma de la salud. Así lo vamos a expresar en la bancada.



¿Qué le va a pasar al representante que firmó la ponencia?



Después de la decisión de la bancada, quien no acate la decisión, por su puesto se harán investigaciones y el resultado de esa decisión sí es de obligatorio cumplimiento.

Los ponentes Alfredo Mondragón (Pacto) y Juan Carlos Vargas Soler (curules de paz), en la radicación. Foto: archivo particular Foto: Archivo particular

El Gobierno va voto a voto para salvar la reforma. Ustedes con la decisión de bancada le cierran la puerta al Gobierno si definitivamente deciden no apoyar el proyecto.



Con una decisión de bancada el voto es absolutamente obligatorio. Invitamos a la ministra de Salud, Carolina Corcho, a que recoja esas líneas que no son nuevas, han sido debatidas, han sido verbalmente aprobadas. Inexplicablemente no las incluyen en la reforma. Mientras no lo hagan, mi posición como presidente del partido es que no acompañaremos.



Pero la puerta no está cerrada del todo. ¿Si las acogen como proposiciones ustedes acompañan?



Si se incluyen nuestras líneas azules, por su puesto. Hay que construir sobre lo construido. Tenemos que aceptar que hay unas estructuras, pero lo que estamos defendiendo aquí es al usuario, lo que estamos defendiendo es al ciudadano de a pie, lo que estamos es defendiendo a los colombianos, que puedan tener un sistema de salud mixto, sin tantos fondos que obstaculicen, sin estatización al 100 por ciento… Acá no estamos defendiendo a las EPS, estamos defendiendo unas estructuras. Y prueba de que no las estamos defendiendo es que les quitamos la integración vertical, les quitamos el manejo de los recursos, no tocarán un solo peso. Construir sobre lo construido es mejorar lo que le falta, pero dejar funcionando lo que está bien. Hacer borrón y cuenta nueva me parece que sería una afectación a la salud de los colombianos y en lo que defendemos desde las banderas conservadores.



Dilian Francisca Toro, presidente del partido de la U; junto a Efraín Cepeda, presidente del partido Conservador; este martes durante un foro organizado por la Contraloría. Foto: Miltón Díaz. EL TIEMPO

¿La estrategia del voto a voto que significa que el Gobierno deja de concertar con los jefes de los partidos y empiece a buscar es a cada uno de los congresistas es una manera de pasar por encima de la autoridad de ustedes? ¿Eso debilita aún más a la coalición?



Debo decir que, afortunadamente, hace varios años votamos y aprobamos esa ley de bancadas y esa ley de bancadas vuelve invulnerables las decisiones de las bancadas. Es la guardia pretoriana y ya no hay posibilidades de buscar el voto a voto. Debo expresar que tengo al representante Yepes como un representante serio, ha expresado unos motivos personales, pero esos motivos terminarán al momento cuando se haga la decisión de bancada.



¿Cómo está la relación con el Gobierno?



Cada vez que nos sentamos con el Gobierno veo una decisión cordial, amable y atenta. Hemos logrado llegar a acuerdos verbales. Lo inexplicable es que luego de esas conversaciones con el presidente, con el ministro Prada, encontramos que la ministra Corcho y su equipo de trabajo, desafortunadamente, no lo ponen en el articulado. Es algo inexplicable. En la primera reunión la ministra Corcho leyó las 20 líneas gruesas e los partidos y una a una las aceptó, solamente hubo un debate sobre el tema de las auditorías, que ella quería que las hiciera la Adres. A nosotros nos parece que eso es absolutamente inconveniente.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA