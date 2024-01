E. Cepeda: ‘Vemos mucho autoritarismo del Gobierno al no querer concertar las reformas’

Desde la independencia, a donde llegaron después de que el presidente Gustavo Petro acabó con la coalición de gobierno hace ya ocho meses, el senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, se ha convertido en una de las voces más críticas del país político.



Cepeda, quien es el presidente de la colectividad, habló con EL TIEMPO sobre lo que será el 2024 en diferentes aspectos y lamentó que, tan prematuramente, se viviera una polémica como la pérdida de la realización de los Juegos Panamericanos, de los que responsabilizó al Gobierno y pidió la renuncia de la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez.



(Además: 'Ya no estoy disponible para ser director del Invima': habla Germán Velásquez)

Sobre las reformas sociales, que estarán en contrarreloj este semestre, reafirmó que en la pensional votarán la ponencia alterna presentada por ‘la U’ y la de la salud la votarán negativa. Ambas se discutirán.

Facebook Twitter Linkedin

Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador Foto: Prensa Senad

¿Qué análisis hace de la pérdida de los Juegos Panamericanos para Barranquilla y Colombia?



Debo decir es que ha sido una vergüenza internacional el incumplimiento que se ha hecho. Colombia faltó a su palabra, faltó al documento escrito, no cumplió el compromiso para tener el segundo evento internacional más importante del mundo, después de los Olímpicos. Son 41 países los que allí participan, entre ellos Estados Unidos y Brasil. De manera que es inexplicable. Además, un ministerio que fue el que menos ejecutó recursos, de manera que tenía suficientes recursos parqueados en bancos y fiducias para decir que no tenían 4 millones de dólares. La ministra no dijo nada, no le contó a nadie.



(Lea: ¿Qué futuro le espera a la ministra del Deporte tras perder los juegos Panamericanos?)

¿Cómo queda Colombia hacia el mundo?



La verdad es que la imagen del país queda muy deteriorada. Eso llega a los oídos de las calificadoras de riesgo. Se arranca muy mal el 2024 con esta vergüenza internacional.

¿La ministra Astrid Rodríguez debe renunciar?



Debió de haber renunciado apenas se dio cuenta de que no podía girar. El grave daño que se le ha hecho a la imagen nacional implica que tienen que salir los responsables y ahí está la ministra del Deporte, que tiene que salir inmediatamente. Al frente de esa cartera debe de estar alguien que le duela el deporte nacional, porque si le hubiera dolido el deporte nacional tendríamos las justas más importantes del mundo, después de los Olímpicos.

Facebook Twitter Linkedin

Efraín Cepeda. Foto: Carlos Ortega. Archivo EL TIEMPO

¿Es solo responsabilidad del gobierno del presidente Petro?



Debo decir que Barranquilla cumplió, fueron más de 2 millones de dólares que entregó. ¿Quién responde por ese dinero? Barranquilla cumplió su compromiso al pie de la letra y quien no cumplió fue el Gobierno Nacional.



(Le puede interesar: ¿Por qué volvió a la agenda política del país debate sobre centralismo y federalismo?)

Cambiando de tema, ¿cuál es el ambiente con el que llega la reforma de la salud al Senado?



El Partido Conservador intentó por algunos meses conciliar la reforma, sin embargo, básicamente, se nos escuchaba pero luego se nos entregaba un texto similar. Incluso sobre la mesa pactábamos las modificaciones y luego se nos remitía el mismo texto. Mientras el Gobierno Nacional siga pensando que el Partido Conservador tiene que ser el notario de sus reformas va a ser muy difícil. Debo recordar que luego de esos intentos se tomó la decisión de bancada de votar esta iniciativa negativamente y así tiene que ser la postura de los 15 senadores.

Facebook Twitter Linkedin

Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, con la bancada. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

¿Entonces qué posición tomarán?



Votaremos negativamente la reforma porque hubo cero posibilidad de conciliación cuando comenzó el trámite de la Cámara de Representantes.



(Siga leyendo: ¿Qué viene para las reformas sociales del presidente Petro y para la paz total en 2024?)

En el Senado hay una pequeña mayoría opositora, por así decirlo, que le ha ganado varios pulsos al Gobierno. ¿Cree que el Senado hundirá la reforma?



El Partido Conservador es un partido independiente, no de oposición, pero estudiamos los proyectos con rigor a través de asesores, de reuniones de bancada muy deliberantes. Y mientras no haya espacio para modificar varios temas que consideramos aberrantes, seguiremos en la postura de votar negativamente.

¿Pero cree que el ambiente está para que la reforma no pase?



Predecirlo es muy difícil. Veo grupos importantes pensando en votar de manera negativa, pero si tenemos o no la mayoría no lo sabremos, sino cuando se inicie el trámite de la reforma; pero sí veo mayores dificultares en el Senado que en la Cámara de Representantes.

Cambiando de reforma, la pensional, que estuvo quieta el semestre pasado, ya fue anunciada para este final de la legislatura. ¿Cuál es su postura frente a esta iniciativa oficial?



Facebook Twitter Linkedin

Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Nosotros sí queremos a más colombianos pensionados, sí queremos mayores subsidios para los adultos mayores que no lograron pensión, pero tenemos algunas preocupaciones como que se acaben los recursos prontamente. Los analistas han hablado de 2060, 2070. Es decir, que los jóvenes de hoy no tendrán recursos para pensionarse. Tenemos, entonces, preocupaciones de esa naturaleza y el propio manejo de los recursos. En eso hemos propuesto una comisión independiente para manejar esos recursos y que esa comisión tenga un perfil similar a la independencia del Banco de la República, porque no es menor manejar las pensiones de los colombianos. Son muchos billones de pesos. Tenemos propuestas de esa naturaleza en la pensional y por eso la bancada optó por acoger la ponencia que presentó el partido de ‘la U’, que allí ha recogido las inquietudes que nosotros de tiempo atrás le habíamos manifestado al Gobierno Nacional. Pero no ha habido posibilidad ni siquiera de que nos escuchen, que se reúnan con nosotros.



(Otra entrevista que le puede interesar: Iván Name: ‘No vamos a tramitar la reforma de la salud de manera apresurada en Senado’)

¿Qué opina del arranque de los nuevos mandatarios? El tema de seguridad copó la agenda de la semana.



Ellos han recogido el clamor popular que es devolver la seguridad de manera prioritaria. No puede ser que si se extorsiona a los comerciantes, se abre un negocio nuevo e inmediatamente llega un papel de extorsión. Eso está contribuyendo a frenar el tema de empleo, la inversión, que cayó en Colombia el año pasado, el tema del crecimiento económico. Tenemos que tener una estrategia clara de seguridad encabezada por el Gobierno Nacional, Fuerzas Militares y de Policía. Vemos que alcaldes y gobernadores que recorrieron su territorio en campaña, todos los rincones, encontraron que el principal clamor de la gente era la seguridad. La gente se siente insegura. Ahí hay unos pendientes que el Gobierno Nacional tiene que recoger.

Ustedes radicaron en los últimos días del 2023 un proyecto de ley para restablecer las condiciones del decreto del gobierno Duque derogado por el actual gobierno. ¿Por qué restablecer esas medidas?



Con la derogatoria del decreto le hemos dado patente de corso al microtráfico para que siga organizando su negocio, para que lo siga vendiendo, incluso, en zonas recreativas como parques, en cercanías de centros educativos. Ese permiso de venta libre lo que hace es que incrementa el consumo, que nuestra juventud y nuestra niñez van a tener más tentaciones. Hay mucha alarma en la ciudadanía por las libertades de los microtraficantes, que muchos son de esas bandas responsables de la extorsión y los secuestros. Eso les da más recursos cuando pueden hacerlo libremente en un parque donde están los niños divirtiéndose. Como Partido Conservador somos defensores de la familia.

Este año el gobierno del presidente Petro cumplirá dos años. ¿Cuál es el balance de lo que va a ser este periodo?



Realmente hemos visto una recentralización en el país, mucho autoritarismo al no querer concertar las reformas, un deterioro de la seguridad y una incapacidad para ejecutar los recursos del Presupuesto General de la Nación. Esos temas, como la inseguridad, son los pendientes que tiene este gobierno. Vemos buenas intenciones en materia de subsidios, de mejorar la calidad de vida de la gente. Hay buenas intenciones, pero no vemos todavía claridad en la ejecución de las estrategias.

¿Y qué ve positivo?



El manejo de la economía, tanto el ministro Ocampo como Bonilla han manejado el tema de manera ortodoxa y eso viene acompañado en todos los temas de inversión y proyecto por Planeación Nacional. Debo destacar esos temas como positivos y han salido buenos presupuestos y buen Plan Nacional de Desarrollo.

Facebook Twitter Linkedin

Dilian Francisca Toro y Efraín Cepeda. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

¿Usted, al igual que el Gobierno, cree que la economía va a mejorar este año? ¿Será un mejor año en materia económica?



Si hay ejecución presupuestal y confianza para que la inversión privada aterrice, creo que podemos tener un buen despegue de la economía. Son dos aspectos que van a ayudar la economía y la reducción a tasas de interés juega un papel fundamental.

El año pasado hubo una alerta por la baja ejecución presupuestal. ¿Desde ahora estarán revisando que sí se ejecuten los recursos?



Inmediatamente se abra el Congreso tenemos ya la proposición lista para citar a debate y mirar la ejecución, así sea de los primeros 45 o 60 días del año, pero esa plata es de los colombianos. Son más de 500 billones de pesos para este año. Esa plata no puede estar quieta en un banco o en una fiducia, como están dormidos la mayoría de los recursos del Ministerio del Deporte porque no fueron capaces de girar la plata para tener los Juegos Panamericanos, que iban a ser una vitrina internacional e iban a generar empleo, traer inversionistas. Pero, ahora, hay es desmotivación.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA

En X: @teomagar

matgar@eltiempo.com