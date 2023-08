El senador Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, expresa preocupación por la baja ejecución de los recursos por parte de algunos ministerios del gobierno del presidente Gustavo Petro.



De hecho, esta semana fueron citados a un debate de control político en la Comisión III del Senado, cuyo presidente es Cepeda, los ministros de Hacienda, Transporte y Trabajo, quienes, según datos presentados en la discusión, solo han ejecutado el 30,5 por ciento, 26,7 por ciento y 25,7 por ciento, respectivamente. La cifra general no supera el 28 por ciento de ejecución de los recursos.

"Creo que algunos ministros no habían descubierto que eso era prioridad. Esa inversión genera empleo, crecimiento económico. Algunos ministros estaban dormidos. Otros querían ejecutar ellos solos y eso de ejecutar solos es muy difícil", aseguró en entrevista con EL TIEMPO.



¿Cómo analiza la baja ejecución del presupuesto de algunas carteras del Gobierno?



Es absolutamente preocupante el tema de la ejecución presupuestal y por eso he citado a estos debates. Se encendieron las alarmas cuando comenzamos a ver unos números antes de la aprobación del presupuesto adicional y condicionamos a compromisos de los ministros. Pero luego vi unas cifras que, llamaría, escalofriante, en junio 30 de solo el 15,7 por ciento. Ahí hicimos el llamado, anunciamos los debates y durante el mes de julio, si bien es cierto el Gobierno le puso un acelerador a la ejecución, no es menos cierto que están muy distantes de lo que debían haber ejecutado.

En momentos tan difíciles como el actual para la economía internacional, y que golpea a Colombia muy fuertemente, se requiere dinamizar la inversión, no guardar la plata. pic.twitter.com/HXIHYC4VuG — Efrain Cepeda (@EfrainCepeda) August 8, 2023

¿Y cómo estamos hoy?



Y le puso la aceleración cómo, llamando a los ejecutores. ¿Quiénes son? Los alcaldes y gobernadores, mientras que aquí querían que ejecutaran con un puñado de entidades del Estado y eso los tenía postrados en ese nivel de ejecución. Hoy, está mostrando ya un 44 por ciento. Ese 44 dista mucho del 67 por ciento que debieron de haber ejecutado al 4 de agosto. Esos son 80 billones de pesos que no se han ejecutado. De manera que los ministros tratan de decir que no es el 44 sino el 55, pero es que están hablando de recursos comprometidos. Pero eso es un saludo a la bandera, eso no significa nada. Esos no los aceptamos en la Comisión. Aceptamos es hablar de recursos obligados y esos son los que tienen ya el registro presupuestal, que es el que obliga la ejecución y ese es el 44,53 por ciento.



¿Qué les dijeron a los ministros en el debate de control político?



Por eso expresé que esa ejecución no era satisfactoria, a pesar de que habían puesto el pie en el acelerador. En el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, está en alrededor del 26 por ciento. La de Deportes es más dramático todavía con alrededor del 20 por ciento. La de Transporte, alrededor del 30 por ciento. Transporte explicó que hay unos compromisos para final de año, pero le recordé que final de año es ya, en 20 días estamos en septiembre y septiembre es el último trimestre del año, es el final del año.

“Hoy la ejecución presupuestal es en promedio de tan solo 37,47% . Todos esperamos que los recursos públicos lleguen realmente a los colombianos. El país no está dispuesto a que se desperdicien, se frene el desarrollo y tengamos ineficiencia de la administración… pic.twitter.com/Bk5RESNXa2 — Partido Conservador (@soyconservador) August 8, 2023

Hay que ejecutar. Y fuimos claros que vamos a estar revisando ejecución y que ministro que no ejecute tenemos que castigarlo en el Presupuesto General de la Nación de 2024 porque esa plata no es de los ministros, no es del Gobierno. Esa plata es de la gente, de los colombianos. Exigimos que aprieten, que le pongan el pie en el acelerador. De perder los recursos, preferimos entonces pasarlos a una cartera que sea capaz de ejecutar.

¿Cuál es el riesgo de no ejecutar esos recursos?



A agosto 4 son 80 billones de pesos menos que se han dejado de ejecutar. Eso tiene consecuencias. Son desperdicios de los recursos. Cuando los fondos asignados no se ejecutan eficientemente se desperdicia el dinero de los contribuyentes que pudiera entregarse en programas en beneficio de la población, el retraso en el desarrollo. Una baja ejecución presupuestal conlleva a la postergación o, incluso, a la cancelación de proyectos de desarrollo. Eso afecta el crecimiento económico, la generación de empleo y la calidad de vida de la gente. Eso es falta de planificación y puede generar desconfianza en las instituciones.



¿Y por qué no están ejecutando?

Creo que algunos ministros no habían descubierto que eso era prioridad. Esa inversión genera empleo, crecimiento económico. Algunos ministros estaban dormidos. Otros querían ejecutar ellos solos y eso de ejecutar solos es muy difícil. Centralizar la inversión cuando tenemos un proceso de descentralización desde 1991. Eso quiere decir que hay que utilizar a los alcaldes y gobernadores, que son los dolientes de que se ejecute una buena obra en los territorios.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA