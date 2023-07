El senador Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, fue elegido este martes como nuevo presidente de la Comisión III del Senado de la República.



Esta célula legislativa avaló la candidatura del conservador, pues según los acuerdos a los que llegó el Congreso el año pasado a este partido le correspondía dirigir la Comisión.



“Le envío un mensaje claro al Gobierno Nacional: la ejecución presupuestal es urgente. Esta comisión aprueba recursos que después no se ejecutan, los recursos no pertenecen al Gobierno sino a los Colombianos que hoy los necesitan”, dijo Cepeda tras tomar juramento.



Y es que esta Comisión es clave, pues se encarga de tramitar los temas económicos y este semestre el gobierno del presidente Gustavo Petro deberá radicar en el Congreso el presupuesto para el siguiente año.

“Como presidente de la Comisión III priorizaré los debates de control político, no podemos premiar a más carteras ministeriales con presupuestos que no se ejecutan. Los recursos son de la gente, no del Gobierno Nacional”, agregó Cepeda.



De otro lado, la vicepresidenta de la Comisión será la senadora Imelda Daza, del partido Comunes, quien agradeció a sus colegas y dijo que “la elección de esta nueva mesa directiva es garantía de pluralidad y democracia”.



Se espera que esta semana se realice la elección de todas las comisiones del Congreso para así comenzar a sesionar la siguiente semana en lo que será uno de los semestres más agitados y la legislatura, teniendo en cuenta que a la par de la discusión de las reformas sociales de Petro los congresistas estarán en campaña de cara a las elecciones regionales de octubre.



