El presidente del Partido Conservador, el senador Efraín Cepeda, denunció amenazas en contra de algunos miembros de su colectividad. Este aprovechó la plenaria del Senado para dejar una constancia de lo que están viviendo sus miembros en la época electoral.



Cepeda denunció amenazas en contra del senador del Meta Mauricio Giraldo. También habría recibido amenazas el actual gobernador del Tolima, Ricardo Orozco. “Vario copartidarios han pedido apoyo”, agregó la cabeza de los conservadores.



“Es lamentable cómo la violencia se viene infiltrando en nuestro sistema democrático y cómo algunos creen que se pueden imponer”, aseveró Cepeda, que se dirigió directamente al gobierno: “Un llamado para que redoble esfuerzos y garantice unas elecciones libres en las que los colombianos se sientan seguro”.



El senador también anunció un pedido de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a que “distintos candidatos de los partidos políticos están enfrentando amenazas y ataque físicos y en algunos casos tragedias que comprometen la seguridad de sus familias”.



La cabeza azul añadió que “estos actos violentos resultan una amenaza directa para la integridad de los candidatos y la salud misma de nuestro sistema democrático”. Por último, hizo un llamado a la plenaria, “no puede quedar callada” y apuntó a “que estamos a tiempo de tomar las riendas de estas elecciones”.



La plenaria del Senado también fue aprovechada por otros sectores para hacer llamados al Gobierno. El presidente de la corporación, Iván Name, pidió respeto al primer mandatario, Gustavo Petro, por cuenta de sus declaraciones en contra de los senadores.

🚨Hemos denunciado ante el Congreso de la República ante las graves amenazas que se han presentado contra líderes de nuestro Partido en distintas regiones del país, entre los que se encuentran el Senador @mgiraldosenador y el gobernador del Tolima @Ricardo_Orozv .



Hacemos un… pic.twitter.com/PLo6KTc10Y — Partido Conservador (@soyconservador) September 5, 2023

En ese sentido, Name dijo: “Rechazamos que nos señalen de esta manera, especialmente proviniendo del señor presidente”. Sin embargo, trató de quitarle fuerza a las declaraciones el mandatario colombiano: “No le vamos a dar más trascendencia que la interpretación de un momento desafortunado. Vamos a seguir en la búsqueda de un acuerdo nacional”.



Por último, el presidente del Senado aseveró que la corporación que dirige tiene “una dignidad intocable”, e invitó al presidente Petro si tiene alguna prueba de vínculos irregulares. “Si él tiene referencia a algunos senadores que están abrazados con el narcotráfico, que lo diga. No envilezca la condición que tenemos hoy y que representamos”, concluyó.



Además del pronunciamiento de Name, otros sectores también usaron la plenaria para expresar reparos al Ejecutivo. Miguel Uribe, del Centro Democrático, calificó de "peligro" el gobierno de Gustavo Petro. Este se manifestó en contra del gobierno por su proyecto de decreto del Ministerio de Agricultura sobre la movilización campesina y los mensajes en contra de empresas como Argos.