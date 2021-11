‘Los congresos son el trompo de poner y reciben todos los ataques’

El senador Efraín Cepeda, número uno de la lista del Partido Conservador al Senado, es consciente de que los congresos, en general, son víctimas de las críticas de la opinión pública. Sin embargo, en este diálogo con EL TIEMPO afirmó que su colectividad no se rinde y que aumentará su bancada en el Capitolio.



¿Cómo será la campaña del Partido Conservador al Senado?

Lo primero que hay que decir es que el partido me confirió este honor de ser el número uno de la lista al Senado y estoy recorriendo el país con las banderas del conservatismo, las cuales tienen que ver con los programas sociales, en los que hemos sido pioneros. Temas como Familias en Acción, ingreso solidario, gratuidad de la educación pública y ahora borrón y cuenta nueva son emanados de nuestra colectividad.



¿Cómo le irá al partido en las elecciones legislativas del 2022?

Noto una gran acogida para las listas del partido. Creo que luego de tres elecciones en las que hemos ido disminuyendo la presencia de senadores y representantes en el Congreso, para el siguiente periodo me atrevo a vaticinar que no solo no vamos a bajar el número de legisladores, sino que vamos a incrementar. Veo dirigentes que habían abandonado las toldas del partido regresando y temas como los programas sociales y la seguridad que serán los que los colombianos verán en la campaña.



¿Cómo se imagina el próximo Congreso sin figuras como Uribe, Mockus y Robledo?

Veo en los partidos de centroderecha mayorías confirmadas en el Congreso y una vez esto se consolide tendremos un gobierno de esas características. También he visto que el país, de ninguna manera, quiere caer en el hueco negro que han caído otras naciones de Latinoamérica. No podemos perder la buena opinión que se tiene en materia de inversiones ni los avances en la generación de empleo.



Varias encuestas y analistas hablan de una imagen negativa del Congreso. ¿Cómo revertir esto?

Es muy difícil, porque a nivel internacional los congresos son el trompo de poner y reciben todos los ataques. Esto se debe a que cada vez que un miembro de un congreso –especialmente en Colombia, donde hay más de 100 senadores y más de 260 representantes a la Cámara– comete una embarrada, el culpable no es él, sino el congreso en pleno. Cambiar la imagen del Congreso es muy difícil. Uno ve que muchos colombianos lo odian, pero quieren el apoyo de los congresistas cuando ven que se necesita justicia social y cerrar la brecha de las desigualdades. Tenemos el reto de conservar la democracia sana y seria.



¿Qué respuestas les ha dado el Congreso a los jóvenes, que tantas críticas han manifestado?

Hay propuestas del Partido Conservador: la gratuidad de la educación superior pública quedó consignada en la ley de inversión social. Además, a los jóvenes, que hoy tienen altos índices de desempleo, les estamos diciendo que el Gobierno Nacional les aporta a los empresarios el 25 por ciento de un salario mínimo para que los contrate.



¿Cómo está viendo el tema presidencia en su partido?

Creo que llegó la hora del partido y las bases lo están reclamando. El senador David Barguil tiene para esto los conocimientos y las propuestas, muchas de ellas para proteger a los consumidores, y encabezó la ley de borrón y cuenta nueva. Creo que en él tenemos una carta importante, además por su juventud y frescura. Como cabeza de lista al Senado me la voy a jugar totalmente con él. Cuando menciono su nombre veo tremendo entusiasmo, así que las posibilidades de volver al poder son muy altas.

