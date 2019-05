‘Leonidas Bustos se cayó cuando le comenzó a mentir a la Comisión’

El exmagistrado Leonidas Bustos le dijo a la Comisión de Acusación que Gustavo Moreno, el intermediario de los sobornos en la Corte Suprema de Justicia, era un simple estudiante que sobornaba a sus escoltas para conocer su ubicación. Nunca pudo explicar por qué viajaban juntos a Miami y porque departían en las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Así se lo contó a EL TIEMPO el representante investigador del proceso contra Bustos, Edward Rodríguez, quien este martes presentó el escrito de acusación contra el exmagistrado, implicado en el caso conocido como el ‘cartel de la toga’.



La investigación se centró en los supuestos sobornos que Bustos –y otros magistrados de ese alto tribunal- cobraba a algunos congresistas para favorecerlos en procesos penales en la Corte Suprema de Justicia.



Para Rodríguez, el día que Bustos les comenzó a mentir a la Comisión de Acusación, se empezó a caer. “Lo que muestra el acervo probatorio es que Leonidas Bustos era el que influenciaba y el que más poder tenía dentro de la organización criminal”, afirmó Rodríguez.



Este miércoles a las 2:30 de la tarde se reunirá la Comisión de Acusación para evaluar el caso y, posiblemente, tome una decisión.



Usted dice que Leonidas Bustos era el cerebro y el determinador del ‘cartel de la toga’, ¿por qué?



Aquí lo más importante es que le cumplimos al país, que por fin pudimos llegar a la estructura de la organización criminal. José Leonidas Bustos, indudablemente, era la persona que manejaba las relaciones, tanto con los magistrados como con los privados, el que les pedía que se relacionaran entre sí y, por supuesto, era quien tenía toda la idea de la organización criminal para buscar procesos en los que hubiesen inculpados y que la organización criminal tuviera beneficios económicos.

¿Es decir que Leonidas Bustos fue el que se inventó esta estructura?



Lo que muestra el acervo probatorio es que Leonidas Bustos era el que influenciaba y el que más poder tenía dentro de la organización criminal.



¿Y esa organización criminal ya venía de antes o se creó con Leonidas Bustos?



Esta estructura empieza con una serie de relacionamientos que hace Leonidas Bustos con Gustavo Moreno, con la elección de Gustavo Malo en la Corte Suprema y el apoyo de la otra cabeza, que además había sido presidente de ese alto tribunal, que es Francisco Ricaurte.



Se recaudaron alrededor de 100 pruebas, ¿cuáles son las principales?



Una de las más contundentes ha sido el testimonio de Gustavo Moreno, el cual gozó de toda nuestra credibilidad porque nos contó circunstancias de modo, tiempo y lugar del modus operandi de esta organización criminal. El doctor Leonidas Bustos se cae al mentirle a la Comisión y tratar de alejarse de unos de sus discípulos, que es Gustavo Moreno.

¿Cómo así?



Leonidas Bustos dice, en la indagatoria, que Gustavo Moreno era un estudiante que lo perseguía, que le pagaba a los escoltas para saber dónde estaba. Ahí le empezó a mentir a la Comisión ya que no supo explicar por qué viajaban a Miami, por qué pasaban fiestas navideñas juntos, por qué viajaban a Panamá y cuál era la relación entre ellos.



¿Es decir que Leonidas Bustos sí cobró sobornos por influenciar en proceso contra congresistas?



En los proceso de congresistas en la Corte Suprema de Justicia investigados, es posible que haya otros más, determinamos que en el de Álvaro Asthon y el de Musa Besaile tuvo injerencia el doctor Leonidas Bustos. En el caso de Asthon se le pagaron 200 millones de pesos y no pudo explicar los casi 50 millones de pesos de un reloj Cartier.



¿Y solamente existieron estos pagos o hubo más?



Para la competencia de la Comisión y un posible hecho punible, nos encargamos de mirar, y así lo apoyó la Procuraduría, si la entrega de esos 200 millones de pesos y del reloj Cartier sucedió o no. Por supuesto se cuenta con testimonios que corroboraron dicha información, tanto la de la entrega de los 200 millones y del reloj, que además está documentado.

¿Entonces no se dieron más pagos a Leonidas Bustos?



Eso ya tendrá que investigarlo la Corte Suprema de Justicia y ahondar en otros procesos de congresistas en ese alto tribunal y si hubo o no actos de corrupción en ellos.



¿Cómo es la relación del exfiscal Eduardo Montealegre y el magistrado Eyder Patiño con estos hechos?



Eso hace parte de la reserva sumarial. La Comisión o un representante investigador tendrá que indagar si hubo o no participación de estos servidores en el ‘cartel de la toga’ y en otros posibles hechos punibles que son, repito, reserva sumarial.

¿A Montealegre y Patiño los investigaría la Comisión de Acusación?



Sí.



¿Cuáles son los pasos que siguen con la acusación de Leonidas Bustos?



Viene el jueves Comisión de Acusación, luego la plenaria de la Cámara. Si es aprobado, lo presentaremos en el Senado, al igual que lo hicimos con Gustavo Malo, y esperamos que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre el caso de Malo Fernández, porque Colombia no aguanta más corrupción.



