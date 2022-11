Los ecos de las palabras del exrepresentante Edward Rodríguez en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez seguramente generarán controversia en el ámbito político, en general; y en el Centro Democrático, en particular.

“Uno ve con tristeza que nunca me dio la cara por lo que me hizo. Yo creo que él fue el principal causante de que me hayan quemado. No obstante, yo fui leal y sigo siendo leal a mis convicciones. Alicia Arango decía una frase y es que Uribe se acompleja con los apellidos bogotanos y las élites”, señaló él.



"Yo mismo he hablado con él, pero el Uribe que conocimos no es el mismo y eso nos duele. Nosotros conocimos a un Uribe firme, fuerte, que atrae a sectores jóvenes, diferentes liderazgos y se quedó solamente con un sector pequeño de unas élites que simplemente le hablan al oído cosas que no son ciertas y que no representan a la mayoría de los colombianos", le dijo a Semana.



En la charla también se mostró severo con su partido. "Hay que retomar las banderas con las que ganamos en 2002, con las que triunfamos en 2018 y con las que fundamos en el partido en 2014. No creo que las banderas sean esos extremismos, sino donde todo el mundo pueda contribuir. El partido se ha dedicado a desechar a algunos para que se generen divisiones. Eso fue lo que pasó en Brasil y lo que ocurrió en este 2022 en Colombia, no logramos conquistar el corazón de la otra mitad de los electores".



