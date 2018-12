Duro enfrentamiento en Cámara por hundimiento de reforma a la justicia

"Doctor Chacón, respeto su decisión de haber hundido la reforma a la justicia", aseguró el representante Samuel Hoyos, "me hubiera encantado haber yo enterrado ese proyecto, pero no fue así", respondió Alejandro Chacón.



De ese tamaño fue el enfrentamiento entre el presidente de la Comisión Primera de la Cámara y el presidente de la corporación por la reforma a la justicia.

Ambos se acusaron mutuamente de haber hundido esta iniciativa, que era considerada una de las banderas legislativas del Gobierno. Este hundimiento es hasta el momento uno de los golpes más duro que ha recibido el Ejecutivo en el Congreso.



Inicialmente, Hoyos había citado a la Comisión Primera para debatir el proyecto este miércoles a partir de las 9 de la mañana, con lo que la iniciativa aún agonizante, tendría alguna pequeña posibilidad. Pero con la decisión que tomó el presidente de la Cámara, Alejandro Chacón, de citar la plenaria para esa misma hora, la reforma estaba recibiendo la estocada final.



Por normativa del Congreso, una Comisión no puede sesionar de manera conjunta con la Plenaria.

Sin embargo, sobre la noche del martes, Chacón accedió a reprogramar la plenaria para las tres de la tarde, con el fin de "darle espacio a que debatieran la reforma a la justicia y para que sesionaran las demás comisiones".



Pero Hoyos decidió no citar nuevamente a la Comisión Primera debido a que "solo hasta la mañana de hoy (miércoles) me enteré de la decisión de reprogramar la plenaria y yo también había cancelado la Comisión, no podía volver a citar".

A esto, Chacón ripostó diciendo que no entiende cómo "todas las demás comisiones sí sesionaron y ustedes no".



El asunto es que para continuar con vida, este acto legislativo necesitaba superar dos debates, uno en la Comisión Primera de Cámara, y otro en la Plenaria de esta misma corporación, mínimo ocho días después. Todo debía hacerse antes del 16 de diciembre, cuando finalizan las sesiones ordinarias del Congreso. Pero el tiempo no alcanzó.



