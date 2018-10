Duro agarrón entre Roy Barreras y Paloma Valencia por la JEP

Un duro choque se produjo al final de la sesión de la Comisión Primera del Senado, este martes, entre el senador por ‘la U’ Roy Barreras y la congresista uribista Paloma Valencia.

El enfrentamiento lo generó una propuesta de la senadora por los ‘verdes’ Angélica Lozano relacionada con el proyecto de acto legislativo que crea una sala especial para el juzgamiento de los militares en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



La congresista por la Alianza Verde propuso que antes de avanzar en el trámite de esa norma se escuche a varias instancias judiciales.



La senadora Valencia, autora de la iniciativa de reforma constitucional, aceptó la idea siempre y cuando no se fueran a retrasar los tiempos para su proyecto, cuya aprobación está apretada en el Senado.



Pero el senador Barreras arremetió contra Valencia y la acusó de “incapacidad política” por haber presentado esa iniciativa demasiado tarde.



“Se demoraron, lo hicieron mal, les quedaron mal a sus electores. No pudieron encontrar una solución jurídica razonable y ahora tienen prisa. Le doy una noticia -le dijo Barreras a Valencia- y es que no tienen los votos para aprobarla”.

El congresista por ‘la U’ agregó que Valencia quiere “aparentar que defiende una tesis que trajo tarde”.



“Siento su incapacidad política, pero la celebro”, le dijo Barreras a Valencia.



La congresista uribista, quien en varias ocasiones durante los minutos que habló Barreras le respondió por fuera del micrófono, dijo que ella no tenía “incapacidad política”.



“No le acepto que me maltrate a mí ni al presidente (Iván) Duque”, le respondió Valencia a Barreras.



La senadora también le dijo al congresista que su iniciativa, la creación de una sala especial para los militares en la JEP, “surgió” luego de que “las mayorías derrotaron” la proposición de Barreras y del ministro del Interior de ese momento, Guillermo Rivera, para que los uniformados fueran procesados por los mismos jueces que los exguerrilleros.



“Lo recordará usted -le dijo Valencia a Barreras- que no le gusta ser derrotado”.



La congresista agregó que tampoco podía aceptar que Barreras dijera que “renegociaron” los acuerdos con las Farc porque el bloque que ganó con el ‘No’ en el plebiscito estuvo en esas mesas “y vio cómo le mamaron gallo” con sus propuestas de modificaciones.



Agregó que esa negociación de paz está “explotando ante los ojos de mundo” y que lo que está haciendo su partido es tratando de “llegar a acuerdos” para “no hacer trizas” lo que se pactó con la exguerrilla de las Farc, como fue la invitación de Duque.



“Si al senador Roy Barreras y a otros no les interesa, nosotros nos ponemos la camiseta y recogemos firmas” para hacer las modificaciones que consideramos necesarias, dijo la congresista.



Al final el presidente de la Comisión Primera de Senado, Eduardo Enríquez Maya, levantó la sesión y se citó a la audiencia para este miércoles.



POLÍTICA