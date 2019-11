Por el bombardeo, alistan denuncia contra Duque ante la CPI

El senador Alexander López anunció en las últimas horas que elevará una denuncia ante la Corte Penal Internacional, CPI, para que entre a investigar la responsabilidad del presidente Iván Duque en la muerte de ocho niños en un campamento de las disidencias de las Farc bombardeado por las Fuerzas Militares.



López es el segundo vicepresidente del Senado y milita en el Polo Democrático, fuerza política opositora al Primer Mandatario.

Pero, ¿qué puede indagar la CPI? Las informaciones hasta ahora muestran que las Fuerzas Militares ubicaron a 'Gildardo' o 'Cucho', un jefe de las disidencias de las Farc, en una zona rural de San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá. Estaba en un campamento ilegal con un grupo de personas. Procedieron a atacarlo por el peligro que representaba para la sociedad.



Fue el jueves 29 de agosto, horas después de que ‘Iván Márquez’ (Luciano Marín Arango), Hernán Darío Velásquez, ‘El Paisa’, y Seuxis Paucias Hernández, ‘Jesús Santrich’, y otros jefes de las Farc habían desertado del proceso de paz y anunciaban a través de un video su rearme.



El Estado, naturalmente, no se iba a quedar quieto y reaccionó con rapidez. Tanto que en su momento, hubo satisfacción en el alto mando. El comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, dijo en ese instante que la acción era una demostración de la decisión del Estado de combatir a estos criminales.



Detalló que en la operación cayó el peligroso ‘Gildardo Cucho’ y otros 11 disidentes de esta organización armada.



Era el primer parte de victoria del general Martínez en su propósito de hacerle frente a ese grupo que desafiaba al Estado.

El presidente Iván Duque anunció al día siguiente, viernes 30 de agosto, que en desarrollo de una operación que él llamó “impecable de la Fuerza Pública” cayó alias Gildardo Cucho.



Según Duque, este hombre era parte de la “cuadrilla de narcoterroristas” de alias Iván Márquez, que poco antes apareció en un video al lado de hombres armados, amenazando y desafiando al país.



“Anoche (jueves), gracias a una labor estratégica, meticulosa, impecable y con todo el rigor, cayó ‘Gildardo Cucho’, cabecilla de esa organización”, afirmó Duque.



El jefe de Estado precisó que ‘Gildardo Cucho’ era un “criminal que estaba dedicado al narcotráfico, al secuestro, a la intimidación de líderes sociales, y pretendía ser parte de esa estructura amenazante que ayer se presentaba al país como una nueva guerrilla, cosa que no es, porque es una cuadrilla de narcoterroristas”.



Argumentos de peso para actuar. No solo por tratarse de un objetivo de alto valor sino por el contexto de la incertidumbre en la que podía caer el país en esos instantes tras los anuncios de Márquez y su nueva banda armada.



El mandatario enfatizó que con la operación contra alias Gildardo Cucho, esa estructura criminal empezaba a recibir mensajes claros del Gobierno: “Ya empezaron a recibir mensajes claritos, así como lo hicimos con ‘Jeison Orejas’, con ‘Guacho’, con ‘David’ y con ‘Cadete’ —cabecillas de grupos residuales de las extintas Farc, que cayeron en desarrollo de operativos de la Fuerza Pública—; ahora cae ‘Gildardo Cucho’”.



Duque fue más allá y explicó que alias Gildardo Cucho cayó en una operación adelantada por el Comando Conjunto de Operaciones Especiales (Ccoes), la cual fue autorizada por él, como comandante supremo de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.



“Anoche autoricé al Comando Conjunto de Operaciones Especiales (Ccoes) a adelantar una operación ofensiva contra esta cuadrilla de delincuentes narcoterroristas, que son residuales de lo que se conocía como las Farc, y que hacen parte de las estructuras criminales que pretenden ahora desafiar a Colombia”, subrayó.



Ahora, sin embargo, el caso ha dado un giro al trascender que en el lugar había ocho niños. Los pequeños estaban en condición de reclutamiento forzado, según una denuncia del personero municipal de Puerto Rico, Caquetá, Herner Carreño, y por eso él había hecho la denuncia correspondiente.



“Sabemos que se trata de la disidencia del 62 que dirigía ‘Cucho’ la que estaba reclutando. Dos meses antes del bombardeo lo habíamos comenzado a alertar, en el mes de julio”. Según su testimonio, esta información fue recibida directamente de los angustiados padres, quienes pedían ayuda del Estado.



El impacto de ese hecho desembocó en la renuncia del ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien fue reemplazado en esa cartera, en condición de encargado, por el general Luis Fernando Navarro.



El nuevo ministro reiteró en las últimas horas que el alto mando no sabía de la presencia de niños en el sitio bombardeado. “Nosotros no sabíamos que había menores de edad en el campamento. Eso no lo sabíamos. Nosotros nos regimos por las reglas del Derecho Internacional Humanitario y teniendo claridad que quien puso en estado de indefensión a estos menores fue quien produjo el reclutamiento”, dijo Navarro.



En consecuencia, el ministro tampoco sabía. Lo que da a entender que el presidente menos. Para el senador López esto no es suficiente y, por eso, dice llevará el caso ante la Corte Penal Internacional.

POLÍTICA