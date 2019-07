Doble instancia retroactiva: un debate que se calienta en el Congreso

La reglamentación de la doble instancia retroactiva radicada por el uribismo será uno de los temas que más tensión generará en el legislativo este semestre. Aunque hay apoyos, algunos rechazan que la iniciativa tenga ‘nombre propio’.



El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Edward Rodríguez, y el senador por el partido de 'la U', Roy Barreras, exponen sus argumentos a favor y en contra de la iniciativa.

‘Este proyecto de ley no es para beneficiar a una persona en particular’: Edward Rodríguez

Edward Rodríguez, representante del Centro Democrático. Foto: Centro Democrático

¿Hay tranquilidad de que este proyecto no llevará a la impunidad?



Este proyecto lo que busca es garantizar el derecho fundamental a la doble instancia. Para ello buscaremos el apoyo de todos los partidos. Los derechos humanos son una causa del Centro Democrático y por ello no se puede politizar una iniciativa loable que lo que pretende es que todos tengamos los mismos derechos.



Se dice que con este proyecto hay un alto riesgo de prescripción de los delitos que sean sujetos de revisión...



Hay unos delitos que ya prescribieron, pero hay que aclarar que la persona que se acoja a este derecho tendrá que estar muy segura de que es inocente, porque de lo contrario se le podría también hasta aumentar la pena. De tal manera es que se le haga justicia a los colombianos y que se garantice este mandato internacional que está establecido en la Constitución.

¿Qué garantiza que en el trámite de la iniciativa no se reviva el parágrafo que permitía la excarcelación?



Evidentemente, excarcelación no va a haber ni se puede revivir. Es claro que lo que nosotros buscamos es justicia y no impunidad. Este es un proyecto que lo que busca es garantizar un derecho fundamental, y creo que todos los partidos democráticos del mundo tienen que estar de acuerdo en que esto no es para una persona en particular, sino para garantizar derechos.

¿Por qué hasta ahora, que se dio lo de Andrés Felipe Arias, se preocupan por este proyecto?



La Corte exhortó al Congreso a legislar sobre el tema. Lo que vamos a hacer es todo un diseño institucional que sea real, garantice los derechos y no promueva ninguna impunidad.

‘El Centro Democrático presentó un proyecto improvisado e impreciso’: Roy Barreras

Roy Barreras, senador de 'la U'. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

¿Qué opina del proyecto de doble instancia retroactiva que radicó el Centro Democrático?



La doble instancia ya existe para todos desde 2018 en adelante. Lo que ocurre es que el proyecto que inicialmente radicó el Centro Democrático era un adefesio que implicaba salida masiva de condenados, la prescripción de todos los procesos penales y una inseguridad jurídica enorme que fue señalada por los medios y los obligaron a retirar ese proyecto, enmendarlo y volverlo a radicar.



Con la justicia no se improvisa, sé que tienen afán por darle una solución a Andrés Felipe Arias, pero por qué no tuvieron afán con todos los demás presos del gobierno Uribe.



Pero de todos modos muchos coinciden en que se requiere la doble instancia retroactiva...



Radicaron un proyecto improvisado, pero es necesaria la reglamentación de esa doble instancia, la Corte Constitucional exhortó al Congreso a hacerlo.

¿Qué características debe tener esa reglamentación?



Que se garantice la doble instancia sin generar excarcelación masiva de condenados, sin generar prescripción de los procesos, sin generar enormes costos fiscales ni inseguridad jurídica.



¿Cómo a un hombre como el expresidente Uribe se le pasó ese parágrafo que permitía la excarcelación?



Esa improvisación no solo era un mico enorme, sino que se hacía para salvar a una sola persona. Si eso es lo que quieren, pues que presenten una reforma para permitirle al Presidente de la República que indulte a Arias.



¿Ustedes apoyarán entonces el proyecto?



El proyecto enmendado todavía es muy impreciso, no da garantías jurídicas, lo que hace es crear una nueva sala y no determina la manera como pueden evitarse las demandas al Estado. No está bien escrito. Habrá que corregirle los errores a esta iniciativa.



