Fuerte debate se avecina por proyecto de doble instancia retroactiva

Si bien el senador y jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, anunció que el proyecto de ley que permite la doble instancia retroactiva para condenados por la Corte Suprema de Justicia volverá a ser presentado, este debate promete ser el protagonista del semestre en el Congreso.

La iniciativa, presentada este martes por la bancada uribista en el Senado, pretende que los condenados por la Corte Suprema de Justicia desde 1976 tengan derecho a la doble instancia, pues esta figura en el alto tribunal es nueva.



Sin embargo, el proyecto ha causado polémica porque muchos sectores consideran que se hizo para beneficiar a una sola persona: el exministro de Andrés Felipe Arias, condenado a 17 años de prisión por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.



(Lea también: Uribismo se echó para atrás y cambiará proyecto de doble instancia)



De hecho, los mismos uribistas han manifestado públicamente que este proyecto de ley es la única opción que tiene Arias para recobrar su libertad.



Así quedó en evidencia cuando el propio Uribe, el día que extraditaron al exministro desde Estados Unidos, afirmó que “buscar Segunda Instancia es lo único que queda”.

El propio Álvaro Uribe radicó el proyecto en el Senado. Foto: EL TIEMPO

Aunque los pros y contras de una iniciativa de este tipo serán debatidos por el Congreso, la molestia de algunos sectores radica en que esta ley, coinciden, está hecha para el beneficio de una sola persona.



Por ejemplo, el senador liberal Luis Fernando Velasco considera que la doble instancia es un derecho fundamental y es un fiel defensor de esta, pero es “muy desafortunado” que la iniciativa haya sido elaborada con “nombre y apellido”.



“El Congreso, al aprobar esta ley, estaría otorgándole la libertad a muchas personas que a lo mejor la merecen, pero preferiría que la tomaran los jueces y no el Congreso”, comentó el senador.



Agregó que, en “abstracto”, la propuesta es interesante, pero la gente va a sentir que es para darle la libertad a una sola persona y recordó que “el congreso no legisla solo, representa ciudadanos y lo que oponen los ciudadanos es importante”.



Por los lados de Cambio Radical, el senador Richard Aguilar aseguró que la bancada se reunió este martes y analizó el texto presentado por los uribistas.



Según Aguilar, aún no hay una postura oficial del partido de cara a este debate, pues se debe hacer un estudio de fondo.



Por ejemplo, expuso que si se abre la posibilidad de segunda instancia, también podría existir darse un nuevo proceso contra quienes fueron absueltos en primera instancia.

Eso sí, aclaró que el debate se debe dar pero no puede ser con un nombre propio.



Desde la oposición habló el senador de la Alianza Verde Antonio Sanguino, quien rechazó que el primer semestre del año el debate giró alrededor de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y ahora será acerca de la doble instancia retroactiva.

Aseguró que en vez de estar teniendo este tipo de debates, se debería trabajar en los temas que realmente necesitan los colombianos.



“No consideramos un buen mensaje para el país, ni nos parece que sea correcto, ni sea responsable una ley o una reforma de esa naturaleza que tenga nombre propio, que sea claramente para beneficiar a una persona, que ha sido juzgada y condenada, como es el caso de Andrés Felipe Arias”, dijo el senador.



Además, advirtió que esto sería reabrir procesos de condenas de aforados “vinculados a procesos tan sensibles para la opinión pública que compromete a funcionarios en delitos tan graves como la parapolítica”. Por esto, aseveró, espera que “el Congreso esté a la altura”.



POLÍTICA