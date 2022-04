En primer debate fue aprobado por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes un proyecto de ley que busca establecer unas mayores facilidades para que las parejas puedan divorciarse.



Sin embargo, a la iniciativa todavía le falta el trámite de tres debates en el Legislativo y eventualmente la conciliación para que pase a sanción presidencial.



El proyecto, conocido como 'divorcio libre', se encamina a garantizar este procedimiento, buscando que quienes estén casados puedan separarse sin que el Estado tenga que intervenir.



Básicamente la novedad es que el proyecto contempla que la voluntad de una de las partes sea suficiente para iniciar la separación, sin necesidad de acudir a otras razones.



"Hoy el divorcio no se permite con la sola voluntad de uno de los cónyuges, solo se permite en causales puntuales incluidas en el Código Civil. Lo que buscamos es agregar una nueva causal que sea por la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges”, aseguró el representante Juan Fernando Reyes Kuri, ponente.



De acuerdo con el congresista, este proyecto no afecta los derechos del cónyuge ni de los hijos en común.



“Incluimos en nuestro proyecto lo que llamamos 'propuesta de divorcio'. Ahí deben quedar establecidas las obligaciones alimentarias entre ellos, liquidación de la sociedad, y si tienen hijos se llegarán a acuerdos para la custodia, visitas y crianza. Esto es importantísimo y no debemos pasarlo por alto”, señaló.



En este sentido, si se aprueba la ley, la pareja que se quiera separar solamente tendrá que ir ante el juez y anunciarle la decisión con la razón que tenga y el funcionario procederá a tramitar el divorcio.



