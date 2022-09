El 2021 fue el año con más divorcios en Colombia: 26.519 parejas se separaron. Para todos esos amores que terminan en separación la ley indica que durante el proceso para divorciarse es necesario que exista un consenso entre la pareja para ponerle fin al matrimonio. Incluso hay nueve causales.



Ese paso es el que quiere eliminar un proyecto de ley liderado por los representantes Katherine Miranda y Juan Fernando Reyes. Lo que se busca es que el divorcio sea una decisión unilateral y sin culpabilidad.



(Puede leer: ¿Tiene futuro el voto obligatorio? Así va el trámite de la reforma política)

A continuación le explicamos las claves de esta propuesta que ya pasó su segundo debate en la Cámara esta semana y ahora se estudiará en el Senado.

¿Necesito el consentimiento de mi pareja para divorciarme?

"Hoy en día la ley obliga a que haya un consenso entre la pareja o a demostrar que se cumple alguna de las nueve causales establecidas en el ordenamiento jurídico. ¿Por qué llegar a la violencia, a la separación de cuerpos, a las infidelidades, al maltrato?”, aseguró Miranda. Por eso lo que se busca es que la sola voluntad sea requisito para el proceso.

¿Por qué quieren modificar el proceso de divorcios en Colombia?

El documento del proyecto de ley establece que "las disposiciones vigentes sobre el régimen del divorcio en Colombia se encuentran en contravía de los mandatos constitucionales de dignidad humana y libre desarrollo de la personalidad toda vez que se basan en el concepto de culpabilidad de uno de los cónyuges".



Explican, además, que hay "causales taxativas para la terminación del vínculo jurídico matrimonial que no contemplan la manifestación unilateral de la voluntad de uno de

los cónyuges como razón suficiente para la solicitud del divorcio".



(En otras noticias: Rodolfo Hernández: 'Me retiro porque siento que me estoy robando el salario')

Facebook Twitter Linkedin

Para los últimos 10 años, entre enero de 2012 y diciembre de 2021, hay registro de 601.103 matrimonios civiles. Foto: iStock

¿Cómo sería el proceso si quiero separarme de mi pareja?

Según Miranda, de ser aprobado el proyecto, las parejas que quieran divorciarse solo tendrán que ir donde un juez y expresar su voluntad.



De esta manera, cualquier cónyuge podrá solicitar el divorcio de manera unilateral y sin necesidad de acuerdo con la otra parte.



El proyecto establece que el juez únicamente tendrá que decidir sobre las consecuencias jurídicas del divorcio como lo son la fijación de cuotas alimentarias, la liquidación de la sociedad conyugal, el cuidado y crianza de los hijos menores de edad si los hubiera, etc.



(Le sugerimos leer: ¿Por qué la molestia del senador Jota Pe Hernández?)

¿Cuáles son las causales para divorciarse hoy en día?

El artículo 154 del Código Civil establece que son causales de divorcio:



1. Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges.

2. El grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres.

3. Los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra.

4. La embriaguez habitual de uno de los cónyuges.

5. El uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo prescripción médica.

6. Toda enfermedad o anormalidad grave e incurable, física o síquica, de uno de los cónyuges, que ponga en peligro la salud mental o física del otro cónyuge e imposibilite la comunidad matrimonial.

7. Toda conducta de uno de los cónyuges tendientes a corromper o pervertir al otro, a un descendiente, o a personas que estén a su cuidado y convivan bajo el mismo techo.

8. La separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por más de dos años.

9. El consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante juez competente y reconocido por este mediante sentencia.



En este sentido, el texto que se está analizando expone que estas "concepciones de culpa y sanción vulneran el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad por cuanto este derecho, que se manifiesta en la solicitud de no continuar casado, no puede hacerse depender de la demostración de la concurrencia de causa alguna, pues la causa determinante no es más que el fin de esa voluntad expresada en su solicitud".



En otras palabras, para los ponentes no es necesario demostrar alguna causa justificada, pues la simple voluntad de quererse separar ya debería ser suficiente.

¿Habrá una compensación económica si me divorcio?

Según el proyecto de ley, si una de las parte sufre "un desequilibrio económico que implique un empeoramiento de su condición tendrá derecho a una compensación

económica".



Dicha compensación puede ser una renta temporal o una acordada por la pareja. Si se presenta este último escenario, "el juez calculará el monto y la procedencia de la

compensación económica" considerando estos puntos:



1. La dedicación que cada cónyuge brindó a la familia, a la crianza y a

la educación de los hijos durante la vigencia del matrimonio.

2. La edad y el estado de salud de los cónyuges y de los hijos.

3. El estado patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio y a la

finalización de la vida matrimonial.

4. La capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo de

la parte que solicita la compensación económica.

5. La colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales

o profesionales del otro cónyuge.

¿Qué hace falta para que el proyecto de divorcio libre se apruebe?

El proyecto de ley ya pasó sus dos debates en la Cámara, ahora le restan dos en el Senado. Si se aprueba allí pasaría a sanción presidencial para convertirse en ley.



"Seguimos dando pasos para construir una Colombia donde todos seamos #LibresDeVerdad. ¡Adelante, @MirandaBogota! Por una nueva ley de la República", escribió este 20 de septiembre Reyes.



Miranda, por su lado, luego de la aprobación, manifestó: "Se siente el cambio".



POLÍTICA

Otras noticias de Política

- 'Las Farc ya desaparecieron’: Rodrigo Londoño



- Petro pide perdón a Haití por asesinato de presidente, cometido por colombianos