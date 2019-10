Dura pelea entre Uribe y senador Mauricio Gómez Amín, en el Congreso

Una constancia que dejó el senador liberal, Mauricio Gómez Amín, sobre el futuro del Parque Tayrona generó una dura reacción de la mayoría de la bancada del Centro Democrático y de su jefe máximo, el expresidente Álvaro Uribe.



El senador Gómez Amín afirmó, en la plenaria de este lunes, que se habían dado unas reuniones para hablar sobre una licitación de explotación ecoturística en el lugar, en las cuales no había sido invitada Julia Miranda, directora de Parques Naturales.

“A finales de mayo de este año el senador Álvaro Uribe lanzó una críticas, en un foro de Centro Democrático, en la ciudad de Santa Marta, contra las medidas restrictivas que toma Parques Nacionales Naturales de Colombia en pro de la conservación y protección de los ecosistemas”, aseguró el congresista liberal.



(Le puede interesar: El lío por el que Parque Tayrona reduciría su oferta turística)



Según Gómez Amín, la propia Miranda le había confirmado que se había enterado por Twitter de esos encuentros cuando, de acuerdo con él, ella es “la primera autoridad ambiental del país”.



“Ella me lo confirmó, ella me confirmó”, dijo visiblemente enojado Gómez Amín, quien mencionó a la bancada del Centro Democrático y dijo que “en varios de ellos hay una propiedad privada” en esta zona.



Tan pronto terminó su intervención, senadores del Centro Democrático como Carlos Felipe Mejía reviraron a los gritos y pidieron una réplica de Uribe y de Honorio Henríquez, quienes habían sido mencionados por Gómez Amín.



Unos minutos después, cuando se le otorgó la palabra al senador Uribe, este explicó varias acciones que había hecho durante sus periodos para beneficiar al Magdalena y al Parque Tayrona.



Uribe dijo que se encontraba afuera del recinto cuando se dio la constancia de Mauricio Gómez Amín y reclamó que “en algunas ocasiones” la Mesa Directiva del Senado, cuando había constancias de senadores, “ha dado la réplica” cuando habían sido mencionados otros de sus colegas.



(Lea también: Así se frustró acuerdo secreto entre Santos y Uribe para firmar la paz)



El senador del Centro Democrático recordó un incidente con el actual presidente del Congreso, Lidio García, antes de que ocupara esa dignidad, cuando se debatían en el Senado las objeciones presidenciales a algunos aspectos de la justicia para la paz.



“Usted –le dijo Uribe a García- pidió desde aquí ‘suficiente ilustración’ y yo me atreví a decirle ‘hombre, senador, no pida ‘suficiente ilustración’, permítanos debatir que usted va a ser el presidente del Senado’. El senador que habló ahora (Mauricio Gómez Amín) fue y le dijo al expresidente Gaviria que yo le había pegado a usted y había roto la coalición. Oh problema”.



De igual forma, Uribe le reclamó a Gómez Amín que le dijera “de qué” lo estaba acusando exactamente y dijo: “Uno que tiene que vivir discutiendo. Por lo menos tiene que aprender que los payasos son para divertirse, no para pelear con ellos ni replicarles”.

Algunos minutos después se vino la respuesta del congresista liberal, quien afirmó que durante su vida política no ha “usado las ofensas como arma de un debate político” y que no iba a “comenzar” ahora.



“Si él (el expresidente Uribe) cree que yo soy un payaso porque cumplo con mi trabajo y visibilizo una problemática que hay en este país, entiendo que él lo piense. Pero yo saqué 110.000 votos y represento a 110.000 colombianos, personas que esperan que defienda, desde mi curul, los intereses colectivos”, dijo Gómez Amín.



Agregó que no había “acusado” ni a Uribe ni a Honorio Henríquez de “absolutamente nada” y que serían las autoridades competentes las que se encargarían de aclarar lo que está sucediendo con el Parque Tayrona.



Y reiteró su denuncia de que las mesas técnicas alrededor de la licitación para la explotación ecoturística del Parque Tayrona estaban siendo realizadas sin la presencia de Julia Miranda, directora del Parques Naturales de Colombia.



POLÍTICA