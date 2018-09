'Centro Democrático ayudará al presidente Duque hasta el último día'

La directora del Centro Democrático, Nubia Stella Martínez, aseguró que si bien hay diferencias con el Gobierno, "estas no son insoslayables ni irreconciliables" y aseguró que la colectividad ayudará al presidente Iván Duque hasta el último día de su gobierno.



En diálogo con EL TIEMPO, explicó la estrategia del partido para 2019 y aseguró que en la relación con el Gobierno, "lo importante no pueden ser los puestos, no puede ser la burocracia" sino el cumplimiento de los compromisos.

¿En qué anda el Centro Democrático?



Se está fortaleciendo estructuralmente, está trabajando la propuesta de reglamentación de cara a las próximas elecciones regionales. El partido está consolidando su ejercicio de militancia que es una propuesta principal. También está consolidando el paso de ser un partido de oposición a ser un partido de gobierno. Queremos ser un partido renovado, un partido serio y, ante todo, un partido confiable. El partido trabaja todos los días para ganarse la confianza de los colombianos



¿Cómo pretenden ustedes ganarse esa confianza cuando los partidos está desprestigiados ante la opinión?



Primero cumpliendo, me parece que eso es algo esencial. Y qué es lo que uno cumple, los programas. Este es un partido que tiene programas. Somos un partido juicioso, un partido ávido de ser parte esta historia política nacional. El partido está en las regiones, el gobierno está en Bogotá.



¿En relación con el Gobierno Nacional qué están haciendo?



Estamos mirando en cada ministerio, en cada sector, qué fue lo que nosotros prometimos para el ciudadano. Es demasiado importante que cumplamos para que la confianza se logre con esos resultados.

Lo importante no pueden ser los puestos, no puede ser la burocracia, lo importante tiene que ser el cumplimiento de los compromisos como partido

¿Pero entonces ustedes ya están mirando candidatos para el 2019?



Claro, más que mirando candidatos estamos consolidando la información de la región, sacando la reglamentación, dando tranquilidad en relación con la transparencia del proceso. Por eso no hay avales concedidos, aunque estamos recibiendo a una gran cantidad de personas que pretenden ser parte de nuestras listas. Por eso estamos organizando las reglas, para que haya igualdad de condiciones y estén claros los tiempos y las fechas.



¿Pero cómo entender que ustedes tienen Presidente pero en local sólo tienen un gobernador y unos pocos alcaldes?



Estamos haciendo un trabajo muy juicioso para que la representación regional sea coherente y consecuente con lo que hemos venido haciendo. Vamos a trabajar incluso con indicadores y vamos a tener unas metas cuantitativas regionales. Vamos a trabajar con fórmulas, saber cuántos fueron los electores, cómo votaron en segunda vuelta. Éste es un partido que analiza los datos, que analiza la votación



Hay quienes dicen que uno es el partido y otro es el Gobierno. ¿No están en sintonía?



Quienes dicen eso son quienes tienen como estrategia desdibujar la relación de los dos. Por supuesto que hay diferencias, pero diferencias que no son insoslayables ni irreconciliables. El presidente Duque es el primer presidente del Centro Democrático, para orgullo de este partido, y él tendrá en nosotros todo el soporte que requiera para fortalecer su gobernabilidad. El Centro Democrático le ayudará al presidente Duque hasta el último día a cumplirles a todos los colombianos. Si hay algunas cosas que está diciendo y en las que el partido no está de acuerdo, lo revisamos y lo miramos, pero eso no nos aleja, eso no crea distancias, eso no crea fracturas para absolutamente nada



¿Entonces se equivocan los que ven fantasmas de alejamiento?



Claro porque los fantasmas como tal no existen.

¿Qué tanto está el partido apoyando a los ministros de Duque?



El partido ha salido a recibir a los ministros del presidente Duque y a decirles vengan para acá, llevamos todas las semanas reuniéndonos con ellos para preguntarles sobre su plan, su programa, su propuesta para el Plan Nacional de Desarrollo, oyendo cuáles son los puntos más importantes que van a trabajar, para entender, para respetar y para decirles que aquí tienen partido para defender lo que van a traer al Congreso. Y a los controles políticos que han sido citados al Congreso, el Centro Democrático ha estado ahí para defender, con argumentos, con fundamentos.



Pero ustedes, por ejemplo, presentaron, unos proyectos que no van en la misma vía del Presidente, como la reforma de la justicia ¿eso no es como atravesársele?



Lo que pasa es que nosotros teníamos un proyecto específico para eso. Y qué hemos hecho, generosamente decirle presidente Duque lo que usted quiera presentar como líder hágalo, el partido va estar ahí para apoyarlo, pero vamos mirando los puntos en los que no estemos de acuerdo, vamos mirando en dónde nos unimos y por unidad de materia logramos el proyecto de ley que haga sentir tranquilos al presidente y al Legislativo.



¿Para dónde va este partido?



El Centro Democrático es un proyecto político de largo plazo, que va a permanecer, que quiere liderar las propuestas nacionales, que tiene vocación histórica. Pero al tiempo que quiere ayudar en la gobernabilidad del presidente Duque, quiere ir abriendo espacio de una vez pensando no sólo en el 2019, que es el primer paso, sino en el siguiente paso que es la elección de 2022. Cuatro años son pocos para un gobernante y al partido le interesaría tener un próximo presidente del Centro Democrático para poder cumplir esos programas que van a quedar o en la mitad o que habrá que ajustar de acuerdo con las circunstancias.



¿Entonces ya se están alistando para el 2022?



Es que no se puede dejar de mirar el 2022. En el momento que pase una elección el partido tiene que estar pensando en la siguiente. Ese va a ser el momento en el que nos midamos como partido, para saber si lo estamos haciendo bien o no, porque un partido que no logró la confianza de elector perdió el año.



Al comienzo de este gobierno algún sector del partido expresó su molestia porque no se sentía representado ¿Eso ha cambiado?



Para nosotros lo importante que sucedió es que el presidente de Colombia es del Centro Democrático y con ese puesto no sentimos absolutamente representados. Lo importante no pueden ser los puestos, no puede ser la burocracia. Lo importante tiene que ser el cumplimiento de los compromisos como partido, por eso nos vamos a trabajar y a matar. Entonces si hay personas dolidas porque no han tenido una opción en el gobierno, pues es absolutamente legítimo y válido pero para el partido como tal importantes esta magistratura que hoy ostenta el presidente Duque y que nos honra.



POLÍTICA