Andrés Ávila, director de la Sociedad de Activos Especiales, explicó a EL TIEMPO la venta de las acciones administradas en Triple A y su negociación con el Distrito de Barranquilla.



Ávila aseguró que no es cierto que la entidad se vendió por debajo del mercado. "No solo se garantizó su valor actual de mercado con todos los flujos futuros descontados del actual contrato de concesión, si no que se garantizó un ajuste posterior en caso de que se extienda la concesión de Soledad", dijo.



¿Cuál fue el proceso que implementó la SAE para la venta de Triple A?

La Sociedad de Activos Especiales SAS realizó una venta directa de las acciones administradas en Triple A, correspondientes al 82,16 % de las acciones totales en la compañía, para lo que efectuó una valoración completa de la empresa, así como una estructuración de la venta, contando con la experticia de la multinacional Deloitte Asesores y Consultores LTDA, quien acompañó al equipo de SAE en la negociación y verificación de las condiciones para la firma.



El proceso inició con la solicitud y manifestación formal de la Alcaldía de Barranquilla a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S y que fue anunciada a la opinión pública el 18 de marzo del 2021. De igual manera, se implementaron acuerdos de confidencialidad para compartir información y se generó un cronograma para analizar la información financiera y de gestión de la compañía con el fin de determinar las bases para una posible negociación.



Una vez establecidos los escenarios de valor respecto del porcentaje accionario, se inició una etapa de negociación directamente, amparados en la ley, con la Alcaldía de Barranquilla y la Empresa de Alumbrado Público, en las que a partir de las particularidades del negocio de Triple A y las condiciones establecidas en la valoración, se negoció el cierre de la venta, estableciendo las condiciones de pago y entrega de las acciones.

En el proceso de venta, ¿cuáles fueron las condiciones que habilitaron como el principal oferente a la Alcaldía de Barranquilla?

El Distrito de Barranquilla tiene dos condiciones que fueron fundamentales para el desarrollo de la negociación, una de ellas es que cuenta con un porcentaje accionario importante de la compañía y hace parte de la junta directiva de la empresa, lo cual la posicionaba como un el adquirente natural de la participación accionaria administrada por la SAE S.A.S y adicionalmente, el ente territorial es legalmente responsable por la prestación de los servicios públicos en Barranquilla, lo que genera un vínculo fuerte y una garantía clara frente a la continuidad de la prestación de los servicios públicos esenciales de acueducto, alcantarillado y aseo a los barranquilleros.



Por está razón la entidad tuvo en cuenta estas condiciones para efectuar una venta directa, cobijado en el código de extinción de dominio y sus decretos reglamentarios, lo cual, le permiten prescindir de una subasta pública cuando la venta se realiza a una entidad pública de cualquier orden.

¿Cuáles fueron las garantías técnicas que se tuvieron en cuenta para la negociación con el Distrito de Barranquilla?

Tanto SAE como el Distrito pusieron a disposición de la negociación su mejor talento humano y profesional acompañado de expertos externos, lo cual permitió llegar a un precio final de venta con un sustento técnico y financiero sólido y que da la garantía a la Nación de haber efectuado un negocio en condiciones plenas y actuales de mercado centradas en el activo y que abstraen de la negociación financiera la condición pública propia del comprador.



Finalmente cabe destacar que la valoración contó con la asesoría y estructuración final de venta de una firma internacional de altísimo nivel y reconocimiento, como es Deloitte, que garantizó que el negocio contara con estándares recomendados e internacionalmente aceptados de revisión y que el precio final de venta tuviera una connotación técnica y de mercado.



No es cierto, como han dicho en algunas columnas, que se vendió por debajo del mercado, o que se regaló la empresa. Quiero decir con claridad que estas son falacias con la intención de generar desinformación, por cuanto, no solo se garantizó su valor actual de mercado con todos los flujos futuros descontados del actual contrato de concesión, si no que se garantizó un ajuste posterior en caso de que se extienda la concesión de Soledad, la cual hoy termina en diciembre de 2022.



Adicionalmente, el pago a plazos tiene incluido el costo de oportunidad del dinero en el tiempo y se generaron condiciones de garantía para el pago de los recursos con las mismas acciones, las cuales estarán pignoradas hasta el pago total. Finalmente el contrato establece con claridad, que hasta que no se realice el pago del 50 % del valor de las acciones no se entrega el control económico de la empresa.

¿Cuáles fueron los mecanismos que usaron para la valoración de la Triple A?

En la Entidad contamos con un grupo importante de bancas de valoración que fueron seleccionadas en un proceso de convocatoria pública. En este caso le correspondió a la firma Deloitte Asesores y Consultores LTDA adelantar el proceso de valoración con metodologías universalmente aceptadas que comprenden entre otros aspectos: valoración de la compañía, socialización y ajustes de valor y la definición de los escenarios de valor.



El análisis realizado fue sometido a una revisión de una firma especializada de opinión de confianza, la cual verificó las condiciones financieras y de mercado que acompañaron los criterios de valoración; finalmente al interior de la entidad también fue revisada por las áreas especializadas en esta materia.



Adicionalmente, la Alcaldía también tuvo su propia banca de inversión que presentó su propia valoración como en todo proceso de compraventa de compañías, lo cual permitió llegar a un consenso de valor, después de muchas discusiones técnicas entre profesionales expertos en la materia.

La Triple A es una empresa que no está en crisis ni en quiebra. ¿Por qué salir a venderla cuando aún no tiene puertas cerradas en el sistema financiero?

Aquí también se ha generado desinformación a la opinión pública, lo cual le genera daño a la compañía. SAE nunca ha dicho que la empresa está quebrada, siempre ha dejado claro que es un caso de éxito en la administración de sociedades porque no solo preservamos el activo, sino que, con una junta directiva excepcional y un gerente técnico, se incrementaron los ingresos y las utilidades de la Triple A. Incluso antes de la venta hubo dividendos por más de $31.000 mil millones, que ingresaron a la SAE, algo nunca antes visto.



Ahora bien, nadie ha dicho que la empresa tuviese cerrado totalmente el acceso al sistema financiero, sin embargo, la empresa Triple A tiene necesidades profundas de inversión que tienen relación con el cumplimiento y continuidad del servicio público, y la situación de la extinción de dominio limita la posibilidad de Triple A de acceder de forma óptima y en los montos requeridos al crédito de la banca. Dado que las medidas cautelares confirman una alerta para los bancos, eso lo demuestra la imposibilidad que tuvo la compañía de emitir bonos para acceder a financiamiento; deben tener totalmente claro que no contar con la capacidad de tener los recursos para cumplir con el Plan de Obras e Inversiones Regulado (POIR), pone en riesgo la capacidad de Triple A de cumplir con la prestación de los servicios públicos esenciales.



Es así como, previendo las dificultades que surgirían de un ejercicio de debida diligencia que debería realizar cualquier banco al momento que Triple A efectuara una solicitud de crédito para atender las necesidades del Plan de Obras e Inversiones Regulado, verificado por la Superintendencia De Servicios Públicos, SAE consideró pertinente aplicar la enajenación temprana que permitiera que la Triple A pudiera asumir las inversiones requeridas con la capacidad de acceder a crédito con el respaldo de la participación mayoritaria del Distrito de Barranquilla, garantizando a los ciudadanos la continuidad del servicio y el empleo que se genera para muchas familias.

El año pasado el Congreso aprobó un artículo que permite la venta de sociedades y acciones de empresas en extinción de dominio ¿Es un artículo hecho específicamente para la venta de la Triple A?

La SAE ya contaba con el marco normativo para vender directamente cualquiera activo a una entidad de derecho público, inclusive en las dos ultimas leyes de presupuesto se ha incorporado esta condición y la misma esta reglamentada desde el 2015 en el Decreto 2136. Esta habilitación es fundamental porque permite movilizar los activos y ponerlos a disposición de las entidades territoriales para ser parte de sus programas e inversiones locales, al tiempo que genera mayores ingresos para la lucha contra las drogas y el crimen organizado.



Ahora bien, el artículo 8 de la Ley 2155 de 2021 genera mayores garantías para estas ventas porque incorpora la posibilidad de pago a plazos pero con hipotecas en el caso de inmuebles y pignoración de acciones en el caso de activos sociales, esto le permite a todas las entidades territoriales adquirir bienes que antes fueron parte de procesos ilícitos en condiciones favorables, al tiempo que le da al Estado mejores herramientas para movilizar mas eficientemente los activos y protege el presupuesto del fondo de rehabilitación, inversión social y lucha contra el crimen organizado.



No es un artículo hecho a la medida, es una herramienta de gestión al servicio del Estado y de todas las entidades territoriales.

Es claro para la opinión pública que la Empresa Alumbrado Público de Barranquilla S.A.S (Apbaq) se vio beneficiada con la compra. ¿Cómo se hizo esa selección? ¿SAE trabajó de manera directa con esta empresa este proceso?

La Sociedad de Activos Especiales SAS, a partir de las manifestaciones realizadas en marzo por el Alcalde de Barranquilla en relación con la voluntad de adquirir la participación accionaria, inició un trabajo cercano con el Distrito de Barranquilla a efectos de contar con los escenarios de valor que permitieran llevar a cabo una negociación respecto del precio final de venta de la participación accionaria en la Triple A.



El Distrito de Barranquilla, de manera autónoma y en desarrollo de las actividades de negociación, le manifestó a SAE en el mes de septiembre la vinculación de la Empresa de Alumbrado Público (ApBaq S.A.S) como vehículo para la compra del porcentaje accionario, sin que ello implicara un cambio sustancial en la interlocución llevada a cabo en la negociación o en las condiciones de la misma, dado que hasta el último momento se trabajó con funcionarios del Distrito de Barranquilla todo lo correspondiente al cierre de la negociación.



Lo que si debo reiterar es que la empresa de alumbrado es en un 65% de mayoría pública y cumple con los requisitos legales establecidos para la venta directa que establece el Código de Extinción de Dominio.

¿SAE tuvo conocimiento previo de cómo está constituida la Empresa de Alumbrado Público de Barranquilla (Apbaq)?

Previo al cierre y como parte de las actividades necesarias para la firma el acuerdo de transferencia de acciones, SAE solicitó la composición accionaria de la Empresa de Alumbrado Público de Barranquilla ApBaq S.A.S con el propósito de verificar que su capital accionario fuera mayoritariamente público y que no existiera una situación de traslapamiento de actividades que pusiera la venta en el marco de un cruce de competencias.



Una vez se pudo verificar que a mayoría del capital pertenecía al Distrito y que dentro sus socios privados no se encontraba una empresa cuya actividad económica pudiera generar un conflicto de competencias, una inhabilidad o una acción monopólica se continuó con la transacción.

¿Contaba la SAE con otra oferta o manifestación de interés formal de una empresa u organización -diferente al distrito de Barranquilla- para entrar el proceso de venta de Triple A?

Una vez iniciada las negociaciones con la Alcaldía de Barranquilla se recibieron manifestaciones por parte de otros interesados en la venta a los que se les respondió de manera oportuna que ya se había iniciado una venta directa al Distrito de Barranquilla.

¿Por qué no se tuvo en cuenta ese tercer oferente? ¿SAE trabaja todo a través de subastas y convocatorias públicas ¿Por qué se obvio ese proceso para este caso?

Aquí es importante reiterar que no se obvió una convocatoria pública, simplemente se adelantó un proceso de venta directa con la Alcaldía de Barranquilla y específicamente su empresa de alumbrado público ApBaq SAS fundamentando en las disposiciones normativas que facultan a la entidad públicas. Al tiempo que se garantizó el valor de mercado y las condiciones económicas más favorables para la SAE y para la compañía, por lo cual es un negocio legalmente valido y financieramente optimo, con garantías para las partes.



Nuestra misión siempre será trabajar de la mano con las entidades territoriales para apoyar el desarrollo económico de las regiones buscando elevar los estándares de calidad de vida de los colombianos, al tiempo que generamos los recursos para la lucha contra las drogas y el crimen organizado.



En mi opinión este fue el mejor negocio posible para los Barranquilleros, para la SAE y para el país, espero en los próximos años ver convertida a la Triple A en una compañía mucho más solida y exitosa, que le genere utilidades importantes al Distrito, con un gobierno corporativo fuerte que evite se repitan situaciones oscuras del pasado y que sea capaz de ser parte de los proyectos de biodiversidad que son tan necesarios hoy en las regiones.

