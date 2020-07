Exalcalde que entregó biblioteca sin libros aspira a puesto en Cámara

La puja por la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes ha desatado toda una tormenta polémica. Y no es para menos, este cargo maneja un presupuesto anual de 400 mil millones de pesos, destinados al pago de nóminas de los congresistas, cargos administrativos, tiquetes aéreos, entre otros.



Como parte de los acuerdos a los que llegan las bancadas de los diferentes partidos, se pactó que la Dirección Administrativa de la Cámara le corresponde al Partido de la U.



Ante el retiro de la actual directora administrativa, Carolina Carrillo, se esperaba que este cargo quedará en manos de su mano derecha, Laura Dallos, quien tiene importante ascendencia al interior del sector del Valle de la bancada.



Sin embargo, en los últimos días el panorama se empezó a complicar para Dallos, al punto que 'La U' abrió una convocatoria pública para recibir hojas de vida, con el fin de seleccionar al candidato a ocupar este cargo, que en todo caso deberá ser elegido por la Plenaria de la Cámara.



Según conoció este diario, a la convocatoria se inscribieron en total 15 personas, entre las cuales hay polémicos nombres.



Entre ellos está el del exalcalde de Girón (Santander) Jhon Abuid Ramírez, un candidato quemado en las pasadas elecciones a la gobernación del departamento.



En 2017, bajo su mandato en este municipio de Santander, se iniciaron las obras de la Biblioteca Gabriel García Márquez, ubicada en el barrio Ciudadela Nuevo Girón, con la finalidad de crear un espacio de aprendizaje y cultura para los habitantes del municipio. Un año después, octubre de 2018, con una inversión de más de 2.500 millones de pesos, el lugar abrió sus puertas.



Sin embargo, los niños se llevaron una sorpresa: la biblioteca no tenía un solo libro. El lugar permaneció sin textos de consulta durante más de un año, hasta que fialmente fue cedido en convenio al SENA para dictar programas de capacitación en ciencias y nanotecnología.

En la Procuraduría, Ramírez tiene varias investigaciones disciplinarias por las actuaciones cuando fue alcalde de ese municipio de Santander por presuntas irregularidades que pudieron llevar a posible enriquecimiento ilícito. No obstante, la Procuraduría hasta el momento no ha emitido ningún fallo en su contra.



Junto a Ramírez, la otra aspirante fuerte es Laura Dallos, quien no solo tiene fuerza dentro de ‘la U’, sino que es la mano derecha de la actual directora administrativa, Carolina Carrillo.

Según se conoció, algunos de los certificados que presentó Laura Dallos para sustentar su experiencia laboral para ocupar el cargo fueron firmados por su propio esposo, quien le acreditó tiempo de trabajo en su empresa personal Agropetrol.



Entre los inscritos también hay otros nombres conocidos. Uno de ellos es el del excongresista Didier Burgos , quien estuvo hasta hace apenas dos años con curul en el Capitolio Nacional.



Carolina Carrillo, quien es la actual directora administrativa, ya confirmó que no va a aspirar nuevamente al cargo, pues estará pendiente de su precandidatura para la Defensoría del Pueblo.

