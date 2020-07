Exalcalde que entregó biblioteca sin libros manejará dineros de Cámara

En medio de un día atípico, en el que el Congreso tuvo que escoger a sus directivas mediante sesiones remotas, por cuenta del covid-19, la Cámara de Representantes hizo una elección que estuvo cargada de polémica.

Se trata del exalcalde de Girón (Santander) Jhon Abuid Ramírez, un candidato quemado en las pasadas elecciones a la gobernación del departamento, quien desde ahora será el director administrativo de la Cámara, un cargo en el que se maneja un presupuesto cercano a los 400 mil millones de pesos.



Ramírez dejó en diciembre de 2018 la Alcaldía de Girón en medio de varios escándalos, como el protagonizado cuando contrató a los cantantes Silvestre Dangond y Pasabordo para los 15 años de su hija, que se dijo había costado miles de millones de pesos supuestamente pagados con dineros públicos.



No obstante, meses después ambos artistas informaron que había sido una cortesía y que lo único que pagó Ramírez fue los tiquetes y hospedajes de los músicos.



Igualmente, en 2017, bajo su mandato en este municipio de Santander, se iniciaron las obras de la Biblioteca Gabriel García Márquez, ubicada en el barrio Ciudadela Nuevo Girón, con la finalidad de crear un espacio de aprendizaje y cultura para los habitantes del municipio. Un año después, octubre de 2018, con una inversión de más de 2.500 millones de pesos, el lugar abrió sus puertas.



Sin embargo, los niños se llevaron una sorpresa: la biblioteca no tenía un solo libro.



El lugar permaneció sin textos de consulta durante más de un año, hasta que finalmente fue cedido en convenio al SENA para dictar programas de capacitación en ciencias y nanotecnología.



En la Procuraduría, Ramírez tiene varias investigaciones disciplinarias por las actuaciones cuando fue alcalde de ese municipio de Santander por presuntas irregularidades que pudieron llevar a un posible enriquecimiento ilícito. No obstante, la Procuraduría hasta el momento no ha emitido ningún fallo en su contra.

La elección del exalcalde como director administrativo corresponde a los acuerdos políticos a los que llegan los partidos al inicio de cada Congreso. Según los acuerdos, este cargo le corresponde a ‘la U’.



Ante el retiro de la actual directora administrativa, Carolina Carrillo, se esperaba que este cargo quedara en manos de su mano derecha, Laura Dallos, quien tiene importante ascendencia en el interior del sector del Valle de la bancada de ‘la U’. Sin embargo al final la colectividad prefirió a Ramírez.



