Diógenenes Quintero Amaya, representante a la Cámara de las llamadas curules de paz por el Catatumbo, habló con EL TIEMPO sobre la propuesta de ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro y sobre lo que significa para las regiones más golpeadas por el conflicto los ceses del fuego pactados con el Gobierno con cuatro estructuras criminales de alto impacto.



¿Cómo ve los ceses del fuego?

Es una buena noticia porque la gente siente que hay paz cuando no hay muertos, no hay desplazados ni hechos de conflicto en el territorio. Por eso, sin duda que celebramos de muy buena manera este cese al fuego bilateral. Con el impasse del Eln, nosotros lamentamos mucho la manera en que sucedió porque el Eln es el que tiene más control y presencia en el territorio (...). Creemos que el proceso de negociaciones con el Eln debe llevarse de manera muy prudente y muy cuidadosa.

¿Cómo está la situación en N. de Santander?

Se está llevando una vida más tranquila porque no ha habido confrontación, no ha habido combates, enfrentamientos. La guerrilla no ha atacado las estaciones de policía, ni los comandos militares. Eso ha sido muy significativo. Siguen otras acciones de control social, control territorial por parte de grupos al margen de la ley. Se han presentado algunas detenciones de civiles, cobros de extorsiones. Todas las demás acciones que no implican, necesariamente, disparar fusiles.

¿Cómo cree que se van a seguir financiando estos grupos?



El cese al fuego consiste en que no haya confrontación, pero las organizaciones siguen con su vida natural y sus fuentes de financiación, su control social y territorial, porque siguen teniendo las armas, siguen estando en el territorio. Entonces el tema de extorsiones, vacunas, todo lo demás, va a seguir presentándose. El cese de manera importante es en el sentido de que no va a haber confrontación.



¿Qué expectativas tiene frente a la ‘paz total’?



Todos sabemos que es difícil. Los que vivimos el conflicto entendemos que la paz no se hace con un acuerdo, menos con un decreto, entonces la paz es difícil. Y si hablamos de la ‘paz total’, para mí tiene tres elementos. Uno, la implementación del acuerdo de la Habana que está pendiente; dos, la paz desde el punto de vista de la negociación y los procesos de sometimiento; tres, el tema de las drogas. Entonces sabemos que es muy difícil, desde luego. Lo hemos acompañado en el Congreso. No es fácil, pero vamos adelante.

¿Cómo está trabajando la bancada de paz?



Hay una agenda común que tenemos, que es común a todos los 16, que adelantamos, que tiene que ver con las víctimas del conflicto armado, los territorios que adelantamos, con la ruralidad, con la implementación de los acuerdos, y esa agenda nos une. Estamos preparando precisamente unos proyectos para que apenas empiece la legislatura en marzo radicarlos. Y en las iniciativas que ha tenido el Gobierno siempre buscamos con preposiciones que sean focalizados, de una manera diferenciada, para las gestiones nuestras, los territorios PDET.



¿Qué tienen pendiente para el 2023?



Estamos trabajando en una que tiene que ver con la reforma a la Ley 1448, la Ley de Víctimas, porque nosotros somos conscientes de que nuestra tarea en el congreso va a consistir en acelerar el ritmo de reparación a las víctimas. Dos, un proyecto que está pendiente, que tiene que ver con la implementación del Acuerdo de la Habana, y es el tratamiento penal diferenciado para los cultivadores de hoja de coca. Hay una situación en Colombia, y es que al gran narcotraficante le aplican la misma ley que le aplican al campesino que cultiva la coca por supervivencia, que además es compromiso del Acuerdo de la Habana.



Y personalmente, que lo hemos socializado con la bancada, venimos trabajando en el pago por servicios ambientales. Hoy en día existen los pagos por servicios ambientales, pero queremos de alguna manera volverlo en política de estado para aquellos campesinos y campesinas que están por fuera de la frontera agrícola.



CLAUDIA M. QUINTERO RUEDA

REDACCIÓN POLÍTICA

