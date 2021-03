Diana Trujillo, líder de misión a Marte, será condecorada en Congreso

El próximo lunes 8 de marzo, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, las congresistas de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer le entregarán la Orden a

la Mujer y la Democracia a cuatro mujeres que han desafiado los estereotipos de género en sus vidas, reconocimiento que han llamado “Mujeres Estelares que lideran espacios tradicionalmente ocupados por hombres”.



Entre las mujeres que serán condecoradas, se encuentra la caleña que lideró la misión a Marte Perseverance 2021, Diana Trujillo.



(Puede leer: 'Usa y abusa del poder': Claudia López reacciona al caso Uribe)

"Este año hemos querido conmemorar esta fecha de una manera diferente y enmarcada en las facultades del Congreso de la República. Estamos convencidas que la conmemoración más justa es legislar por sus derechos y acciones afirmativas que garanticen la equidad de género", advierte un comunicado.



Adicionalmente, en razón a la conmemoración de esta fecha, el Congreso de la República destinará la semana del 22 al 26 de marzo para que en las plenarias y comisiones de ambas cámaras se debatan proyectos de ley en favor de la mujer.



“En cuanto a los proyectos de ley que estarán en el radar durante la semana de legislación por las mujeres, se encuentran medidas para fortalecer el emprendimiento y empleo en esta población, así como otros que garantizan la equidad e igualdad en aspectos como el deporte y las carreras Stem (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).



(Además: ¿Cómo sacar visas a EE. UU., Reino Unido y otros países en pandemia?)



Asimismo, proyectos de ley que fortalecen la protección a víctimas de violencia de género, como las casas refugios. En general, proyectos que atienden particularidades de las mujeres en Colombia como campesinas, afro, cabezas de familia, embarazadas, entre otras.



Muchos de estos proyectos no han tenido su primer debate y se espera que estas sesiones de comisiones y plenarias temáticas eviten su archivo.



Finalmente, las congresistas extendieron la invitación a Concejos Municipales y Asambleas Departamentales para que desde sus facultades busquen posicionar una agenda, sugiriendo algunas acciones para conmemorar esta fecha tan importante para las mujeres en Colombia.



(En otras noticias: Así está la favorabilidad de los presidenciables para 2022)

¿Quién es Diana Trujillo?

La caleña Diana Trujillo es jefa del equipo de ingeniería del brazo robótico de Perseverance y quien tuvo a su cargo un grupo de 15 personas responsables del desarrollo de los de los instrumentos claves del vehículo: Sherloc, Watson y Pixl, ubicados en lo que sería la mano de este brazo.



La vida de Diana Trujillo ha transcurrido entre grandes decisiones. La primera de ellas fue la que tomó apenas terminó el colegio en Cali y se fue a los Estados Unidos motivada por su padre, quien le propuso que saliera de Colombia para aprender un nuevo idioma.



Al llegar a Estados Unidos no conocía a nadie y tampoco hablaba inglés. Con distintos trabajos, incluido uno como aseadora, logró pagarse sus cursos de inglés por tres años. Un día, y en lo que ella considera como una revelación, se encontró con una revista que exaltaba el papel de las mujeres que han trabajado en la Nasa.



Trujillo notó que la mayoría de ellas estaban metidas en carreras de ingeniería aeroespacial y medicina: “Sabía que aunque no hablaba bien inglés, mis matemáticas eran muy buenas, así que decidí que eso era lo que quería hacer”.



Y fue en ese momento cuando tomó la segunda gran decisión de su vida: “Me sentía vieja, porque en Estados Unidos las personas terminan la universidad entre los 21 y 23 años, y yo la iba a terminar a los 26. Me matriculé en Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de la Florida. Eso ahora suena normal, pero en aquel momento mi mayor acercamiento a los computadores habían sido las clases del colegio, con 20 minutos a la semana frente a equipos sin internet”, asegura Trujillo.



Mientras estudiaba, Trujillo fue seleccionada para hacer parte del programa de la Academia de la Nasa, una suerte de campo de verano en el que la agencia espacial inspira a los jóvenes y aprovecha para ojear potenciales talentos. Ahí, Trujillo conoció a Peter Diamandis, creador de la Fundación XPrize, que, junto con Google, otorgaba un premio de 30 millones de dólares a quienes fueran capaces de hacer viajes espaciales a la Luna.



En la Academia, Trujillo también conoció a Brian Roberts, un experto en robots de la Nasa que le recomendó que, si quería trabajar en la agencia, debía irse a vivir al estado de Maryland, cerca de la capital del país.



Trujillo no lo pensó dos veces: “Al pasarme a la Universidad de Maryland, me atrasaron un año en mi carrera, pero valió la pena porque logré entrar al departamento de educación de la Nasa como gerente de operaciones de la Academia.



Tras graduarse de la universidad, Trujillo trabajó por ocho meses en la empresa Orbital Sciences en un proyecto que compitió contra SpaceX. Al final de 2009, Trujillo y su esposo, William, se trasladaron a Los Ángeles, a trabajar en la sede de XPrize de esa ciudad. Allí, Trujillo se presentó al Laboratorio de Propulsión a Chorro de la Nasa (JPL, por su sigla en inglés), donde la agencia construye la mayoría de sus naves espaciales no tripuladas.

Otras noticias de Política:

- ¿Viajará cuando todo esto pase? Esta es la nueva tarifa del pasaporte



- Estos son los requisitos para entrar y salir de Colombia

POLÍTICA, con información de VIDA

Síganos en @PoliticaET



Escríbanos a luimer@eltiempo.com