En el Congreso quedó aprobada la conciliación del proyecto de ley que establece la desconexión laboral para los trabajadores que realizan su labor como teletrabajo o como trabajo en casa.



Esta iniciativa busca asegurar que se respete el límite de la jornada laboral diaria, para que los trabajadores puedan disfrutar de las horas de descanso.​

El senador Carlos Fernando Motoa dijo que se aprobó el texto en el Senado y se precisaron algunas dudas que había en la Cámara en aspectos que tienen que ver con teletrabajo y trabajo en casa.



Explicó que lo aprobado, que pasa a sanción presidencial, básicamente se centra en que se respete la posibilidad de que la instrucciones laborales solo se den dentro de la la jornada habitual de trabajo. Aunque hay algunas excepciones.



“Todo esos aportes en materia de laboral da garantías a los trabajadores y la posibilidad de complementar la vida laboral con la familiar”, dijo Motoa.



Qué contempla la ley

Según el representante a la Cámara Rodrigo Rojas, autor de la iniciativa, los trabajadores tendrán derecho legítimo a no recibir llamadas, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y cualquier otro tipo de comunicación que tenga que ver con el trabajo por fuera del horario laboral y, si las reciben, tendrán derecho a no responderlas hasta el inicio de la siguiente jornada laboral.



El texto aprobado señala que se debe velar por la salud física y mental de los trabajadores, para que puedan disfrutar de forma plena sus espacios de descanso y familiares.



Además, se protege el derecho al trabajo, ya que al darles el derecho a los trabajadores de responder solicitudes solo hasta que se inicie la siguiente jornada de trabajo, el empleador no podrá tomar algún tipo de acción en su contra, como el despido, el envío de memorandos, sobrecargar de tareas al empleado en la jornada ordinaria, entre otras.



¿En qué está fundamentado el proyecto aprobado?



Según el articulado, el derecho a la desconexión laboral estará orientado por principios constitucionales en los términos correspondientes al derecho al trabajo, los convenios ratificados con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y toda la normativa relacionada para las finalidades de esta ley.



¿Cómo se aplica en cada caso?

​

El ejercicio del derecho a la desconexión laboral responderá a la naturaleza del cargo, según corresponda al sector privado o al público. Asimismo, según la norma, el empleador deberá garantizar que el trabajador o servidor público pueda disfrutar efectiva y plenamente del tiempo de descanso, licencias, permisos, vacaciones y de su vida personal y familiar.



¿A qué obliga la nueva ley a los empleadores?



Con la aprobación de la iniciativa, se establecerá la obligatoriedad para empresas y entidades públicas, como empleadores, de contar con una política de desconexión laboral que incluya un protocolo de desconexión digital. Su inobservancia podrá constituir una conducta de acoso laboral.



Pero aclara que en ningún caso será acoso laboral la conducta que no reúna las características de ser persistente y demostrable.



¿En qué casos no se aplica la nueva ley?



Según el texto aprobado, no estarán sujetos a las disposiciones de la nueva ley los trabajadores y servidores públicos que desempeñen cargos de dirección, confianza y manejo; aquellos que por la naturaleza de la actividad o función que desempeñan deban tener una disponibilidad permanente, entre ellos la Fuerza Pública y organismos de socorro; y las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, en los que se requiera cumplir deberes extra de colaboración con la empresa o institución, cuando sean necesarios para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles o de urgencia en la operación de la empresa o la institución, siempre que se justifique la inexistencia de otra alternativa viable.