Avanza proyecto que busca equidad de género en recursos del deporte

Equidad. Eso es lo que busca un proyecto de ley que avanzó en su segundo de cuatro debates en el Congreso, con el que se pretende que los recursos públicos que se invierten en el deporte tengan la misma destinación para hombres y mujeres.

“Quisimos presentar un proyecto en lo que tiene que ver con la equidad de género, en donde además de que estuvieran las mujeres mayoritariamente, estuvieran mujeres de los diferentes partidos políticos” afirmó el congresista Ricardo Ferro, autor del proyecto.



Este proyecto de ley fortalecerá e impulsará la participación de las mujeres en las diferentes disciplinas deportivas en el país, consolidando el deporte femenino como una potencia mundial.



“A veces uno no se da cuenta de los temas que existen frente a la equidad de género, hasta que, o no tiene un familiar cercano que padece ese tipo de discriminación, o no conoce historias que le ponen de manifiesto esta dificultad” confirmó el congresista.



El deporte es uno de los ámbitos en el que, en mayor medida, se perciben las brechas de género, no solo económicas sino en términos de patrocinio, participación e igualdad de condiciones. Por ejemplo, en el BMX los corredores reciben bolsas de premios más amplias que las de las mujeres.



Lo mismo sucede en el tenis, en donde los torneos organizados por la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales) reparte más premios que los que realiza la WTA (Asociación Femenina de Tenis).



Con esta iniciativa se busca que equilibrar las cargas al menos desde el sector público.



