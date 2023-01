En el Congreso parece ser un secreto a voces que hay acoso sexual. En más de una ocasión se ha hablado de este tema.



Y el último en abrir el debate público alrededor de este asunto fue el exsenador Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, quien renunció a su curul el pasado 31 de diciembre, para dedicarse a asuntos particulares.

El exsenador Gustavo Bolívar afirmó en entrevista con la revista Semana que la presunta red existe: “Se va identificando. Uno empieza a ver que hay muchas niñas bonitas en diferentes ramas”.



Bolívar no reveló nombres de los supuestos responsables, pero dijo que sí sabe quiénes son. “Me daba mucha rabia y casi no les hablaba. Si a mí me gusta una persona, pues la conquisto. Obviamente, en los cinco años que estuve en el Congreso, nunca me involucré con nadie allá. Parecía un caballito, ni las miraba”, dijo.



Luego afirmó: “Uno es tan de malas que uno se queda mirando a alguien y una cámara lo graba. Me parece grotesco, cuando uno tiene una posición dominante, tener que abusar de esa posición para poder tener a alguien. No le veo ni gracia. ¿Qué gracia tiene estar con una persona contra su voluntad?”.

Gustavo Bolívar, senador del Pacto Histórico. Foto: Senado de la República

Aunque el excongresista no presentó pruebas, sostuvo que su acusación la hizo teniendo en cuenta cuatro denuncias que las presuntas víctimas le habrían hecho llegar a su oficina. “Mi secretaria está de testigo. Ella fue la que me dijo que había unas niñas que querían hablar conmigo. Yo le dije: ‘Claro, las escucho’ ”, manifestó.



Explicó que los supuestos victimarios, “para poderlas esclavizar sexualmente, les hacían contratos de dos o tres meses. Es más fácil para que vuelvan a estar con ellos que si los contratos se los hacen por un año. Las mantienen así, con contraticos chiquitos”.



Con respecto a las presuntas víctimas, manifestó que no han hecho públicas sus denuncias “porque están casadas”.

La respuesta



Esto, de inmediato, desató toda una polémica, particularmente en redes sociales, en donde cuestionaron al excongresista por la demora en hacer estas denuncias, pero también por no haber puesto oportunamente el caso en consideración de las autoridades.



De todas maneras, al iniciarse esta semana, no solo se conoció la decisión de la Fiscalía de abrir una investigación sino también de la Procuraduría, que solicitará conocer la versión de los hechos por parte de Bolívar.



Mientras tanto, desde el Legislativo se anunciaron decisiones. Es así como Roy Barreras, presidente del Senado, aseguró que ya le solicitó formalmente a la Fiscalía investigar a fondo las denuncias del exlegislador.



“He solicitado formalmente a la Fiscalía investigar a fondo si existió una red de trata de personas o prostitución en el Congreso, como se afirmó este fin de semana, en qué periodo y quiénes pudieron ser cómplices por acción u omisión de esa victimización contra la mujer trabajadora”, aseguró Barreras.

Otros reclamos



De acuerdo con Olga Lucía Velásquez, vicepresidenta de la Cámara e integrante de Alianza Verde, “las mujeres no somos moneda de cambio”, y por eso señaló que “si existen hechos como los denunciados por el senador Bolívar, deben ser investigados y sancionados severamente, por la integridad y dignidad de las mujeres y de todos los seres humanos”.



“Lo único que debe valorarse para suscribir un contrato de prestación de servicios es la idoneidad para el desarrollo de las actividades que se requieran”, agregó la congresista.

Para el senador Humberto de la Calle, “corresponde al Congreso, y en particular a sus directivas, establecer correctivos a la corrupción y el abuso sexual. Es algo serio”.



La senadora Ana María Castañeda, de Cambio Radical, calificó como muy graves las afirmaciones de Bolívar. “El silencio en cualquier escenario de violencia es el mayor cómplice. Si en el Congreso o en cualquier lugar existe acoso y abuso sexual, hay que denunciarlo. El temor es la primera gran barrera por derrotar”, aseguró.



Finalmente, el senador liberal John Jairo Roldán, presidente de la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista, anunció ayer que “se abrirá una investigación disciplinaria con las declaraciones del exsenador Bolívar, sobre la supuesta red de trata de mujeres y de acoso sexual en el Congreso”.



JORGE MELÉNDEZ

REDACCIÓN POLÍTICA