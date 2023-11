Denuncian 'orangután' en la reforma de la salud: ¿qué cambiaría en cuentas de la Adres?

Con una votación de 71 votos a favor y 32 en contra, este martes se aprobó el artículo 70 de la reforma de la salud el cual la representante Catherine Juvinao calificó como un “orangután” pues daría potestad a la Adres de pagar mínimo el 85 por ciento de las facturas sin control previo, mientras que solo el 15 por ciento restante estaría sujeto a auditoría.



Inicialmente, el artículo proponía que el 80 por ciento del valor de las facturas se pagarán en los 30 días siguientes a su presentación, mientras que solo el 20 por ciento restante estuviera sujeto a auditoría. Con la modificación estos valores se modificaron y ahora será mínimo el 85 por ciento las que se podrían pagar sin que pasen por la revisión.



La proposición de modificación fue radicada por María Eugenia Lopera (Liberal), Alfredo Mondragón (Polo), Liliana Rodríguez (Alianza Verde), Martha Alfonso (Pacto Histórico), Wilmer Yesid Guerrero (Liberal), Mary Anne Andrea Perdomo (Pacto Histórico) y Carmen Ramírez (Pacto Histórico).



Una vez se abrió la discusión del artículo, la congresista Catherine Juvinao -quien no está en la plenaria debido a que todos los representantes verdes tienen una recusación sin resolver-lo calificó de "orangután"



"El art. 70 nos va a llevar a exactamente lo mismo que pasaba con el Seguro Social: ¡el gasto desbordado y sin controles llevará a que el sistema se quede sin fondos antes de que se termine la vigencia fiscal!", señaló en su cuenta de X.

Al parecer no es suficiente que ADRES gire el 80% del valor de las facturas sin auditar: ahora los ponentes avalaron una proposición para que se desembolse el 85% y sólo el 15% restante quede sujeto a auditoría.



Y agregó: "Al parecer no es suficiente que Adres gire el 80% del valor de las facturas sin auditar: ahora los ponentes avalaron una proposición para que se desembolse el 85% y sólo el 15% restante quede sujeto a auditoría. Demencial. ¡Van a acabar con el sistema de salud!".



Por su parte, la representante Jennifer Pedraza señaló: “Acaban de aprobar una proposición que a mi parecer es un orangután que permite que se apruebe mínimo el 85 % que abre la puerta a que se audite de manera aleatoria solo un porcentaje de la plata. Es decir, si quieren auditar solo el 4% de los recursos, lo pueden hacer”.



Minutos antes, y ante la insistencia de algunos representantes por escuchar previamente al director de la Adres, Félix León Martínez decidió pronunciarse durante el debate. El funcionario explicó que la Adres no será un seguro social, y aseguró que será un pagador único y no auditará las cuentas.



“La Adres no va a auditar las cuentas, eso era en la versión inicial antes de pasar por Comisión Séptima de Cámara, ahora el Adres solo va a ser una auditoría de segundo piso, es decir, aleatoria”, dijo.

