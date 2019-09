'Mico' en proyecto anticorrupción beneficiaría al 'cartel de la Toga'

A los proyectos anticorrupción que por estos días tramita el Congreso de la República les apareció una nueva polémica.



El representante Juan Carlos Wills, del Partido Conservador, denunció que en el proyecto de la Fiscalía, que establece, entre otras cosas, la eliminación de la casa por cárcel para los corruptos, hay un ‘mico’ del que se verían beneficiados los implicados en el ‘cartel de la Toga’.

De acuerdo con el congresista, que es el ponente de la iniciativa, el artículo 22 del proyecto pretende modificar el artículo 415 del Código Penal, que consagra un incremento de una tercera parte de la pena si se trata de prevaricado, por acción u omisión, en actuaciones judiciales o administrativas en delitos como el narcotráfico, terrorismo y concierto para delinquir.



“De aprobarse esa propuesta, que inexplicablemente suprime del artículo actual la expresión “judiciales”, ese incremento de la tercera parte de la pena no se le podría aplicar a jueces y magistrados que cometan prevaricato por acción o por omisión, en actuaciones por los delitos mencionados”, explicó el representante conservador.



Agregó que de ser aprobada la iniciativa, se verían beneficiados, entre otros funcionarios, los magistrados involucrados en casos como el ‘cartel de la Toga’.



“Ese sería el caso, por ejemplo, de los magistrados investigados y juzgados por prevaricato en las actuaciones conocidas como el ‘cartel de la Toga’, cuyas conductas se habrían realizado en los procesos por concierto para delinquir que se siguen contra aforados, beneficiando de manera directa no solo en la disminución de la pena sino además en el término de prescripción del delito”, aseguró Wills.



Según Majer Abushihab, asesor del Fiscal General de la Nación, y quien ha sido uno de los promotores de la iniciativa, el proyecto sí quita esa expresión, pero no otorga beneficios a los corruptos.

“Esa expresión se quitó de allí, únicamente para hacer un ajuste sistémico. Cuando uno revisa el proyecto de forma detallada, por el contrario en vez de favorecer a los implicados en el ‘cartel de la Toga’, los estamos castigando con mayor severidad. Lo que hace el proyecto es que incorpora esa misma circunstancia de agravación para los funcionarios jurisdiccionales de forma genérica”, dijo Abushihab a La W.



El asesor del Fiscal comentó que la norma, como está prevista hoy, únicamente agravaba las penas para los funcionarios de la rama judicial, pero con el proyecto se agravará “para muchos otros delitos contra la administración pública”.



