Denuncian al senador David Barguil tras inasistencias a sesiones

Por los supuestos delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal tendría que responder el senador del Partido Conservador David Barguil ante la Corte Suprema de Justicia, si el alto tribunal llega a admitir una denuncia que fue radicada este miércoles contra el congresista.

La acción judicial fue iniciativa de la veeduría ciudadana ‘Trabajen vagos’, que desde hace varios meses viene haciendo control a la asistencia de los congresistas a las sesiones. El apoderado para esta denuncia es el penalista y exmagistrado Iván Velásquez.



Este caso se remonta a un proceso que ya tiene el senador Barguil en su contra ante el Consejo de Estado en la que se arriesga a perder su investidura por reiteradas inasistencias a las sesiones cuando era representante a la Cámara, en el periodo 2014-2018.



En este proceso, el congresista ha allegado certificaciones médicas en las que, según argumenta, se demuestra que las fallas a las sesiones se debieron a problemas de salud.



Según Catherine Juvinao, quien lidera esta veeduría, hay “indicios de que los congresistas fabricaron excusas médicas, fabricaron permisos de retiro de las sesiones”.



De hecho, en la denuncia interpuesta contra Barguil en la Corte Suprema de Justicia, se aportan imágenes en las que, según los denunciantes, coinciden ausencias con excusa médica del hoy senador, pero a la vez en sus redes sociales el congresista publicaba fotos en las que evidenciaba que se encontraba en otro evento a pesar de haber faltado a las sesiones por supuestos problemas de salud.



Para los denunciantes, “la finalidad que persigue el congresista Barguil Assís al aportar las excusas y certificados falsos es impedir que se dicte sentencia en su contra, para lo cual pretende inducir en error a los magistrados del Consejo de Estado, lo cual configura, se reitera, el delito de fraude procesal”.



