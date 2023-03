Este lunes, el senador Jota Pe Hernández dio a conocer la denuncia de tres personas que señalan haber sido víctimas de acoso laboral, acoso sexual y hurto por parte de John Jairo Uribe, quien tiene un contrato con el Senado para producir algunos contenidos del Canal del Congreso.



(En contexto: Este es el funcionario del Congreso señalado de presunto abuso sexual)

En los testimonios señalan que Uribe, presuntamente, ha abusado sexualmente de algunos de los hombres con los que trabaja y para ello los droga, según los relatos.



También exponen que a sus trabajadores les pedía devolver una parte de sus sueldos. Además hay un caso en el cual se habría presentado acoso laboral, pues al parecer obligó a renunciar a una de las presentadoras del canal.



(Además: ¿Quién es Jhon Uribe, el presunto abusador sexual en el Congreso?)



Estos son los testimonios:

'Él droga a la gente para poderle acceder (sexualmente)'

Facebook Twitter Linkedin

John Jairo Uribe Foto: Facebook

Una de las personas que habló con el senador Hernández pidió mantener su anonimato por temor. Señala que fue víctima de acoso y abuso sexual por parte de Uribe.



"Él (Jhon Jairo Uribe) esto lo viene haciendo desde que lo conozco. En el partido de 'La U', ESAP, en la campaña de Roy, ahorita acá en el Congreso", se le escucha decir en la grabación.



Por un lado, narra que Uribe tiene una bolsa a la cual llama "bodega" y es ahí donde recoge la plata que les piden a quienes trabajan con él.



Luego cuenta que, supuestamente, Uribe "droga a la gente para poderle acceder". "Si uno no se deja acceder sexualmente, se enfurece. Él cree que como le dio trabajo a uno, uno tiene que dejarse acceder. Le echa droga a uno que lo deja totalmente vulnerable", cuenta.



Después dice: "Yo conscientemente nunca voy a dejar que me toque. Él lo droga a uno y ya cuando uno está que no se aguanta, ahí es donde él accede a uno. Hay más casos".



En su testimonio, expone que la droga que supuestamente usa es el 'tusi'. "Eso es carísimo. Y él compra cantidades. Lleva como unas 10 o 15 bolsas (a los viajes). Se gasta como 4 o 5 millones de pesos en eso", agrega.



Finalmente, dice que Uribe "antes usaba la cocaína, que es la que lo deja a uno más vulnerable".

(Puede leer: Congreso se pronuncia tras denuncias de acoso y abuso sexual)

Daniel Sepúlveda: 'Me pedía que tuviéramos una relación y que me iba a colaborar económicamente'

"Llevo trabajando muchos años con él. Desde el partido de 'la U'. Siempre he sido acosado por él, siempre ha gustado de mí. (...) Cuando no cedo a lo que él quiere me saca de los trabajos (...) Me ha tocado irme muchas veces (...) Como la situación económica no es lo mejor, pues acudo de nuevo al trabajo porque él me busca".



Así inicia el testimonio de Daniel Sepúlveda, un joven que, según narra, ha trabajado en reiteradas ocasiones con Uribe. En su denuncia, señala que lo despidieron en febrero por no devolver el dinero que le pidieron porque cuando empezó a trabajar con él, Uribe le dijo que tenía que retornar parte de su sueldo para "suplir otros gastos" que él tenía.

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Sepúlveda, presunta víctima. Foto: Captura de pantalla video Jota Pe Hernández

"Tengo un audio que le grabé cuando me pidió esa plata que tenía que devolver. Me decía que tenía que ir a firmar una carta con la abogada que porque no me pueden tener ahí más por no devolverla. Me dice que me va a hacer la vida imposible. Yo le digo que al día siguiente voy a firmar la carta y se llena de rabia. Me saca del canal prácticamente a empujones. Yo tenía ahí el carné y me lo rapó", menciona.



"Me pide la plata en efectivo. Viven muy pendientes del pago de nosotros. Tan pronto pagan, nos envían un mensaje con la hija que también trabaja en el Congreso. Dicen que les debemos devolver la plata. Yo ganaba 3'166.000 pesos y de eso debía devolver 380.000 a la bolsa", expone.

Viven muy pendientes del pago de nosotros. Tan pronto pagan, nos envían un mensaje con la hija que también trabaja en el Congreso. Dicen que les debemos devolver la plata. FACEBOOK

TWITTER

En el video menciona que tiene los chats en los que la hija, cuyo nombre es Valeria Uribe, le enviaba las tablas del dinero que tenía que regresar.

"Él busca gente de bajos recursos, amigos conocidos del barrio. Muchachos que acosa laboralmente. Se vale de eso y les ofrece un contrato, pero de ese contrato tienen que devolver una cantidad", añade Sepúlveda, quien además cuenta que es desplazado de Chaparral, Tolima.



Cuenta que tuvo que vivir "situaciones muy difíciles con él (Uribe)", pues señala que fue víctima de acoso.



"Me pedía que tuviéramos una relación y que me iba a colaborar económicamente. Nos llevaba a escoltarlo a temas personales de él y decía que íbamos cortos de viáticos entonces sacaba una cama doble para que durmiera con él. Teníamos sí o sí que dormir en una misma cama", afirma.



Su testimonio menciona lo mismo que la persona que decidió hablar de forma anónima. "Él siempre trata de drogarlo a uno, de traerle toda la droga para que uno, después de drogado, ceda a sus peticiones", sostiene Sepúlveda.



También dice que algunos de sus compañeros le han expuesto que han sido víctimas: "Ellos me escriben al chat (...) Son muchas conversaciones de compañeros que han sido abusados por él y los obliga".

Camila Sanclemente dice que fue víctima de acoso laboral

Facebook Twitter Linkedin

Camila Sanclemente, una de las presuntas víctimas. Foto: Captura de pantalla video Jota Pe Hernández

El tercer testimonio es el de Camila Sanclemente, quien trabajó como presentadora en el Canal del Congreso.



"Me pide que le presente la carta de renuncia porque así como él me trajo aquí, me pide que me fuera. Que esto no llevemos a ninguna escala. Que esto lo hagamos bajo cuerda porque si yo me quedo, será una tormenta para él", narra Sanclemente.



"Me escribe que él no me saca de mi trabajo por objetos contractuales, porque yo haya fallado con algo de mi contrato o no haya cumplido alguna obligación. Me dice que es porque ya no me quiere tener en su equipo y que porque uno debe irse de donde a uno no lo quieren", añade.



Según su testimonio, Sanclemente se negó a renunciar pero después manifiesta que tuvo que hacerlo y que dejó claro que todo fue "bajo presión". "Me dice que me tengo que ir al fin y al cabo porque mi puesto ya lo ocupó un técnico de máquinas", asevera.

Asimismo, cuenta que una abogada le dijo a Uribe que a ella no la podían sacar "así como así", sino que tenían que moverla de área para que pudiera terminar su contrato.

Por ahora, se conoce que estas denuncias ya fueron presentadas ante la Fiscalía. El presidente del Senado Roy Barreras, por su parte, dijo que "ha hecho bien el senador

Jota Pe Hernández al denunciar en la Fiscalía las graves denuncias que ha hecho públicas. Es el escenario legal para la denuncian y la defensa de los implicados".

Ha hecho bien el Senador @JotaPeHernandez al denunciar en @FiscaliaCol las graves denuncias que ha hecho públicas. Es el escenario legal para la denuncian y la defensa de los implicados. La Dir Administrativa me informa que la persona denunciada NO es funcionario del Congreso🧵 pic.twitter.com/JvOcGT7uMf — Roy Barreras (@RoyBarreras) March 13, 2023

También dijo que la directora administrativa del Congreso, Astrid Salamanca, le informó que Uribe no es funcionario del Congreso, pero sí tiene un contrato con el Senado a través de la empresa DICITEC, una sociedad de economía mixta.



Entre las medidas que tomaron por ahora, está compulsar a la Fiscalía la denuncia presentada por el congresistas Hernández. También contactarán a las víctimas para activar el protocolo de atención a las víctimas de acoso.



Por último, anunciaron que el supervisor del contrato suscrito DICITEC tomará las medidas pertinentes desde el punto de vista contractual "con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la Constitución Política y la ley".



Si usted ha sido víctima de un caso como este en el Congreso de la República u otros escenarios y quisiera compartir su testimonio, puede escribirnos a auralv@eltiempo.com.



Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA