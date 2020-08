Elección de Defensor del Pueblo, contienda muy dura en la Cámara

Este fin de semana la agenda de los representantes a la Cámara estuvo movida. No porque se vaya a tramitar un proyecto en especial, sino porque este viernes la Cámara elegirá a la nueva cabeza de la Defensoría del Pueblo. Y el pulso ha estado agitado

La elección del defensor es una movida de filigrana política, no solo porque este cargo es clave para el tema de derechos humanos en el país, sino porque allí se pone a prueba la coalición de Gobierno en el Congreso e incluso marcará el derrotero de lo que será posteriormente la elección del procurador general.



(Le puede interesar: Esta es la terna del Presidente para la Defensoría del Pueblo)



El viernes pasado, el presidente Duque ternó para este cargo a Carlos Camargo, presidente de la Federación de Departamentos; Myriam Martínez, directora de la Agencia de Tierras, y a Elizabeth Martínez, secretaria de la Comisión III de la Cámara.



Esta última, Elizabeth Martínez, es la candidata de ‘la U’, la colectividad que más se ha mostrado interesada en ganar este pulso, porque considera la Defensoría como propia tras la elección hace cuatro años de Carlos Negret, quien era el secretario general del partido, y porque, como dijo hace poco en audio filtrado a los medios el presidente del partido, Aurelio Iragorri, “es el único cargo de trascendencia nacional que nos queda”.



De hecho, este fin de semana, ‘la U’ emitió un comunicado en el que indica que ella no solo será la primera mujer defensora del Pueblo, sino que será un agente de unidad, por lo que pidieron que “los demás partidos” los “acompañen”. La eventual elección de ella podría asegurarle a Duque el apoyo de buena parte de la bancada del partido, que aún no aterrizan del todo en el Gobierno.

Elizabeth Martínez, hasta ahora, contaría también con las mayorías en Cambio Radical, partido que aún no ha decidido si votará en bancada o dejará a sus congresistas en libertad. Hay un sector con Camargo.



“Nosotros queremos ir con la doctora Elizabeth y en esa posición están las mayorías, pero falta ver qué piensa (Germán) Vargas”, indicó un congresista de Cambio Radical.



(Le puede interesar: Reforma de la justicia: Duque destaca que hay consenso)



En una posición similar están los liberales. Un sector de la bancada está con Elizabeth Martínez, pero hay un grupo de 10 o 12 representantes, de los 35 que tienen los ‘rojos’, que siempre han actuado independientes y que van con Camargo.



Y es que precisamente Carlos Camargo es el candidato que más se ha movido. Incluso antes de ser ternado ya había tenido reuniones por Zoom y había llamado a decenas de representantes de diferentes partidos.



“Me llamó esta semana para pedirme el apoyo y sé que estaba dedicado a buscar a los compañeros de la bancada”, le dijo a este diario un congresista de Cambio Radical.

Camargo es el candidato del Partido Conservador y cercano a Duque. Fue magistrado del Consejo Electoral en representación de los ‘azules’.



También es bien visto en el Centro Democrático, partido que el viernes pasado escuchó a los tres candidatos y decidió que va a votar en bancada junto a los representantes cristianos, lo cual suma 36 votos.

No le vamos a dar la Defensoría al uribismo FACEBOOK

TWITTER

Los uribistas están en una encrucijada, pues si bien consideran que la más cercana a ellos es Myriam Martínez –quien estudió con el presidente Duque y es cercana a Uribe–, no la ven en este momento como la carta ganadora, por lo que están buscando inclinarse por Camargo.



Si bien Myriam Martínez es vista por los partidos como una persona calificada, en el liberalismo aseguran: “No le vamos a dar la Defensoría al uribismo”.



Por otro lado, tanto Camargo como Elizabeth Martínez tienen entrada con los congresistas, él por su posición en la Federación de Departamentos y ella porque hace más de 20 años es la secretaria de la Comisión Tercera de la Cámara, donde conoció al presidente Iván Duque y al hoy ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, quien se dice ha impulsado su candidatura.

¿Jugadita?

Un factor que ha causado “escozor” en la plenaria –como lo dijo un representante uribista– es la decisión del presidente de la Cámara, el conservador Germán Blanco, de acelerar la elección del defensor para este viernes, cuando tiene plazo hasta el 20 de agosto. Algunos lo han visto como una presión indebida.



(Le puede interesar: Así queda el escenario político tras la detención de Uribe)

​

En sectores de Cambio Radical y del liberalismo consideran que Blanco aceleró todo “para favorecer al candidato de los conservadores”, que es el que más se ha movido hasta ahora.



Entre los uribistas también cayó mal la decisión de Blanco de citar presencialmente, en plena pandemia, para hacer la elección, pues aún no está claro qué ocurrirá con quienes no puedan ir por motivos de salud.



La elección del defensor del Pueblo marca, además, el derrotero para escoger al procurador, tarea que estará en manos del Senado. Pocas veces se ha visto que le den a un mismo partido la Defensoría y la Procuraduría. Y la forma en que se configuren los apoyos este viernes será clave para determinar cómo será la elección de la cabeza del Ministerio Público.



Así las cosas, como lo dijo un representante uribista, “si la elección hubiese sido hace una semana, el elegido sería Camargo; si fuese hoy, la Defensoría sería para Elizabeth Martínez, pero como es el viernes, las cosas podrían cambiar”.



POLÍTICA