El Congreso de la República decretó la ‘silla vacía’ para el senador Mario Castaño, uno de los barones electorales más fuertes del Partido Liberal. Con la decisión, la colectividad pierde una curul pues la Constitución establece que cuando se trata de delitos cometidos contra la Administración Pública, el escaño debe permanecer vacío.



Este miércoles se informó que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema le notificó al Senado de la República la situación judicial del congresista, y en consecuencia, la mesa directiva de esta corporación decretó la silla vacía del senador investigado.



Castaño fue capturado hace varios meses por liderar una gigantesca red de corrupción que abarcaba varios departamentos y actuaba bajo complicidad de alcaldes y gobernadores de Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas y Tolima.



Mediante la resolución 066 del 21 de octubre de 2022, el Senado ratifica que no podrá ser llamado como el siguiente en lista por los liberales debido a los delitos relacionados con corrupción en administración pública que tiene en su contra. Además, y teniendo en cuenta el artículo 134 de la Constitución Política —el cual enuncia que “Las vacancias por faltas absolutas de los congresistas serán suplidas por los candidatos no elegidos, según el orden de inscripción en la lista correspondiente”— no podría ser reemplazado.



El pasado 21 de septiembre la Corte Suprema publicó un documento donde se emite la aceptación de cargos del investigado por 19 delitos formulados ante la Sala de Instrucción, dentro de los cuales se encuentra el ser líder de una red de corrupción que lapidó recursos de contratación pública.



El Consejo de Estado admitió para estudio las demandas que piden la muerte política del senador, que está implicado en el escándalo de corrupción conocido como ‘Las marionetas’.



Castaño no se alcanzó a posesionar oficialmente como congresista, ya que para el pasado 20 de julio, día de toma del cargo, ya había sido capturado por las autoridades para que respondiera por los delitos de los que fue acusado.



El pasado 13 de octubre, la Fiscalía General de la Nación anunció el decomiso de varios bienes del ahora exsenador, avaluados en 12 mil millones de pesos. Estos serán declarados en extinción de dominio pues habrían sido adquiridos producto de la red de corrupción que este lideraba.



De acuerdo con el ente acusador, los bienes incautados son 1 inmueble urbano, 1 establecimiento de comercio y 7 vehículos. Todos estos elementos quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que se dirigió hasta Manizales, Caldas para embargar los predios del parlamentario.



El Senado de Colombia se queda, entonces, con 106 legisladores, pues Rodolfo Hernández renunció a esa corporación el pasado martes 25, argumentando que se dedicará a hacer carrera rumbo a la Gobernación de Santander. Ese día, dejó un trino dedicado a sus seguidores y votantes.



“Le dejo a los colombianos un arma letal contra la corrupción, mi Proyecto de Ley “Reforma a Ley 80″ Defiéndanlo con el alma”, escribió el ingeniero nacido en Piedecuesta. Con su renuncia, la Liga de Gobernantes Anticorrupción queda con una sola integrante: la representante a la Cámara Marelen Castillo.



