El pasado jueves 4 de mayo en el Consejo de Estado anuló la elección del presidente del Congreso de la República, Roy Barreras, por presunta doble militancia, ya que Barreras debió renunciar a su curul 12 meses antes de la fecha de inscripciones para las elecciones de Congreso para el periodo 2022-2026.



Roy Barreras, tras la decisión, habló para Caracol Radio y envío un mensaje a sus detractores: “Yo quiero felicitar a los detractores y a sus contradictores que hoy están celebrando esta caída en combate, pero que no celebren mucho porque aquí hay escenarios, voluntad y ganas”.



(Le puede interesar: ¿Qué implica para el Gobierno y para el país la anulación de la elección de Roy?).

"Los fallos de las cortes se respetan, esa es la institucionalidad, aunque a uno le puedan parecer injustas", dijo también Barreras.



Además agregó que sus abogados van a interponer una acción de tutela, pues "cuando a uno lo expulsan de un partido, uno ya no milita en él y para tener doble militancia hay que miliar en dos partidos al menos, pero cuando no es ninguno, como es mi caso, un año después me postulé para ser elegido. De lo contrario sería una especie de castigo, pues ya no podría aspirar a ningún partido y esto sería una especie de muerte política".



En la entrevista indicó que él pensaba que esta decisión del Consejo de Estado era una especie de "señal de la vida", ya que -según Barreras- su propósito de vida es resolver leyes de los colombianos, pero afirma que es posible que la vida le esté diciendo que "primero está la salud, vida y la familia y Dios sabe como hace sus cosas".



"Yo me dedicaré a hacer mi tratamiento contra el cáncer y a definir lo que necesito con la cirugía de la cual tendré respuesta el 22 de mayo. Luego veré desde dónde podré seguir cumpliendo con lo que me apasiona. Los colombianos saben que pueden contar conmigo hasta el ultimo día de mi existencia", señaló el presidente del Congreso.



Adicionalmente, le preguntaron a Roy Barreras si creía que debió hacer las cosas mejor, él respondió: "Me expulsan de mi partido cuando deciden apoyar la política del expresidente Duque. Nosotros veníamos de firmar el Acuerdo de Paz y el Gobierno de Duque ponía unas sujeciones. Mi permanencia allí era muy incompatible y yo no iba a defraudar a los electores".



(Le puede interesar: 'Él no quiere soltar el poder': abogado que demandó curul de Roy).

Facebook Twitter Linkedin

Roy Barreras recibió homenaje en la sesión de la madrugada del viernes. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Se refirió además a la aprobación del Plan de Nacional de Desarrollo y aseveró que "respeto a los partidos históricos que nos acompañaron y respeto a la oposición, pero en este caso es una oposición inútil. ¿De qué le sirve a los colombianos oponerse a todo? Al desempleado, obrero, campesino, a la madre cabeza de hogar oponerse a un hoja de ruta que es de todos los colombianos y que contiene normas para darle trabajo a quien no tiene, que protege los páramos, la Amazonía, que garantiza la utilización del Metro de Bogotá y las vías férreas. Es un buen plan y fue aprobado en unas circunstancias inéditas, sin una definición clara ante los partidos y su relación con el Gobierno".



Finalizó diciendo al programa que "nuestra tarea es revivir al Congreso y unir a Colombia mediante una causa. Esa es nuestra tarea, unir a Colombia y revivirla".

Laura Camila Ramos

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias

Los cambios en el Plan Nacional de Desarrollo tras la conciliación

'Un dictador en Colombia': la polémica frase del fiscal Barbosa sobre Petro

Gustavo Petro y líder de Vox se enfrentan en Twitter: ‘Es un insulto a Colombia’