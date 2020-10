¿Debe seguir el ministro de Defensa en su cargo?

Todo un debate se está dando en el Congreso por el futuro del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien ha tenido que enfrentar diferentes desafíos en las últimas semanas y se enfrentará este miércoles a un debate de moción de censura en la Cámara de Representantes, donde los congresistas esperan explicaciones del funcionario y, de no quedar satisfechos, podrían sacarlo del cargo.

Holmes Trujillo ha tenido que enfrentar temas como las masacres que se han presentado en el país, los supuestos abusos de algunos integrantes de la Policía y el Ejército y un fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la protesta social.



Los congresistas César Lorduy y Ángela Robledo plantean sus posiciones sobre el futuro del ministro y lo que ha sucedido en los últimos días en su cartera.



¿El ministro Carlos Holmes Trujillo debe quedarse en el cargo?

César Lorduy: El ministro debe quedarse. Debe quedarse porque él responde por las Fuerzas Militares que no puede estar cambiando de la noche a la mañana dependiendo de la persona que ocupe el cargo. Debe quedarse por la institucionalidad. Debe quedarse por todos los programas y acciones que viene desarrollando. Y debe quedarse porque no hay elementos suficientes para poder justificar que como consecuencia hay una actuación de un ministro que de una manera y otra pueda afectar a algunos sectores de la población.



Ángela Robledo: Carlos Holmes Trujillo es un déspota, los déspotas son estas personas que abusan del poder, que se convierten en sepultureros de las leyes y los fallos de la justicia. Un déspota no debería estar al frente de una tarea tan importante como es proteger la seguridad y la vida y la seguridad de los colombianos en el marco de los derechos humanos.

¿Fue suficiente el perdón expresado por el ministro?

Ángela Robledo: El perdón lo otorgan las víctimas, pero quien lo pide debe hacerlo de manera genuina y honesta. Las expresiones utilizadas por Carlos Holmes Trujillo que pareciera que pide perdón por las víctimas del pasado, del presente y del futuro, son una bofetada para las víctimas y sus familiares. Es una mala señal para un país que necesita espacios para la reconciliación.



César Lorduy: Todo perdón es bienvenido, todo perdón que nace de las condiciones producto de un elemento racional, siempre es bienvenido. El perdón se expresó, de hecho, está muy bien que el ministro haya perdido perdón, pero también es cierto que hay muchos que todavía le deben pedir perdón a Colombia y a sus habitantes. El doctor Carlos Holmes Trujillo pidió perdón, si a unos les parece bien y a otros les parece mal, es un elemento subjetivo.

¿Una eventual salida del ministro no causaría una inestabilidad mayor en momentos en los que los retos de seguridad son enormes?

César Lorduy: Los retos en seguridad son gigantes. Hay un trabajo que se viene haciendo, el ministro lo viene ejecutando de manera certera y acertada. El ministro debe actuar, él no solo representa a su persona sino a toda una institución, esa institucionalidad lo que requiere es estabilidad, lo que requiere es apoyo. Esa institucionalidad está compuesta por 600 mil miembros de las Fuerzas Armadas que necesitan protección y la primera protección tenemos que dársela los colombianos.

Ángela Robledo: Su salida es urgente. Él es un ministro candidato y les está haciendo mucho daño a las Fuerzas Armadas en Colombia, quienes han entrado en un enorme desprestigio después de ser reconocidas por la ciudadanía.



