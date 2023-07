El pasado 20 de julio, el representante Daniel Carvalho aprovechó que su partido, Verde Oxígeno, figura en la oposición para intervenir en la instalación del Congreso. Con tan solo dos minutos para hablar, este hizo un llamado a todo el Legislativo para que reformen el estatuto de oposición. Aunque no ahondó en su propuesta, señaló que este debía cambiar debido a que ponía a algunos sectores en condiciones desfavorables. En entrevista con EL TIEMPO, este explicó su propuesta y apuntó a que el asunto es que dicha ley es desventajosa para los partidos que no se identifican con el gobierno ni con la oposición.



¿Qué fue lo que pasó el 20 de julio para que usted participara de la intervención de la oposición y pidiera que se modifique el estatuto por el que pudo hablar?



No fue que pasara algo raro ese día. El año pasado, Humberto (de la Calle) y yo tuvimos las diferencias con nuestro partido porque queríamos declararnos en independencia pero Verde Oxígeno definió sin nosotros que debíamos declararnos en oposición. Nosotros impugnamos pero perdimos. Entonces pues había un espacio que como oposición podíamos usar y lo pedí. Dieron dos minutos en los que quise mandarle un mensaje al presidente Petro pero sobre todo abogar por los partidos independientes porque no son tenidos en cuenta. Uno ve el estatuto de oposición, que es bastante reciente, y pone a los independientes las mismas restricciones de los partidos de oposición -no se puede tener puestos y contratos-, pero no les da ninguno de los derechos que le dan a ellos, que incluye réplicas al presidente, participación en mesas directivas y financiación adicional. Estamos en una situación desequilibrada que deberíamos corregir, máxime cuando el Partido Conservador y el Partido de la U también se declararon en independencia. Nunca hubo tantos independientes y debemos aprovechar para poner el dedo en la llaga.

¿Cuando pide revisar el estatuto de oposición no es por la situación suya y de Humberto de la Calle sino de las condiciones de los independientes?



Así es. La situación de nosotros nada tiene que ver con el estatuto, eso es algo del partido, así sea infortunado. Yo estaba hablando por mis compañeros en la independencia para que esta opción, muy válida y necesaria en la democracia, tenga más legitimidad y derechos.

Una traducción de esto es entregarle a los partidos independientes las mismas condiciones que a los de oposición...



Recuerden que yo estoy en la oposición. Pero es que considero que deben poner a los partido independientes en las mismas condiciones. Si la ley dice que hay tres espectros, por qué solo le den derechos a dos: gobierno y oposición. Estoy pidiendo los derechos para todas. Por eso voy a formular un proyecto para cambiar esto. Es un buen momento para lanzar este tema porque antes eramos 10 en la independencia, ahora son más de 76 en las mismas. Es más pertinente.

Pero, ¿su propuesta no termina dándole un poder más grande a partidos como los conservadores y 'la U', que actualmente son independientes?



Es que no hay que pensar la ley a solo hoy. Actualmente están ellos en la independencia, pero mañana serán otros. No debe hacerse en función de los partidos que actualmente estén oposición sino lo que sea justo y democrático. No es que se entregue un poder gigante. Solo se pide que puedan hacer parte de las mesas directivas y que tengan un tiempo de réplica. No se les da unas cosas locas, sino es un tema de equidad. No estamos dándole más poderes a los tradicionales sino es algo para equilibrar la balanza hoy y en el futuro. Además, si le damos más derechos, hacemos más atractiva la posición de independencia. Hoy muchos partidos dudan en declararse independientes porque no hay muchos beneficios. Más allá del mensaje político de independencia, se juega a perder.



Más allá de participar en la réplica al presidente, ¿qué van a plantear en este proyecto de reforma del estatuto de oposición?





Por ahora no hay un borrador. Yo lancé una idea y ya nos vamos sentar con algunos congresistas independientes y un par de universidades para revisar el tema. Hay aspectos como la financiación adicional de los partidos de oposición, algo que es legítimo que también hubiera para los partidos independientes. Asimismo, hay unos tiempos de réplica ante el discurso presidencial del 20 de julio y unos tiempos de réplica en medios de comunicación tras las alocuciones. Debe haber una equidad. Finalmente en la conformación de la mesas, debería entregarse una vicepresidencia de los independientes.

¿Cómo entran a jugar otros temas como su inclusión forzada en la oposición?



También debe revisarse ese tema. Pero eso hay que verlo más en detalle frente a los partidos y quiénes están mandando allí. Los partidos se están volviendo decisiones de unos pocos y están dejando amarrados a los congresistas.

¿Este tema fue consultado con Humberto de la Calle, ya que ustedes han trabajado como bancada?



Todo ha sido conversado con él, por eso hablé en nombre de los dos. Estamos de acuerdo con lo que dije y hasta me dijo "adelante compañero con la reflexión" y me apoyó.



Verde Oxígeno se quedó sin representación en el Congreso, tras la salida de los congresistas electos Humberto de la Calle y Daniel Carvalho. Foto: Tomada del Twiiter: @davalho / Mauricio Moreno. CEET

¿Y qué viene para usted y De la Calle en esa oposición que han rechazado en varias ocasiones?



Más allá de declararse en oposición, Verde Oxígeno no nos ha impuesto nada y no ha dicho que tenemos que decir algo o no. Hay una relación pacífica y hemos calmado las tensiones con la colectividad. Seguiremos en nuestras posiciones de apoyar los proyectos de Gobierno que nos parezcan pertinentes y nos opondremos a los que no nos parezcan. Por otro lado seguiremos en nuestra agenda común, como la eliminación progresiva del servicio militar obligatorio.