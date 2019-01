¿Se debe prohibir la comercialización de pólvora en el país?

El Instituto Nacional de Salud de Colombia informó que el número de quemados con pólvora durante diciembre de 2018 ascendió a 525 personas. A pesar de que esta cifra representa una disminución de 28,2 por ciento respecto a lo registrado en el mismo periodo de 2017, la cifra sigue siendo preocupante.

Según el informe, el 60,8 por ciento de los accidentes se presentó por manipulación de pólvora, mientras que el 25,1 por ciento fue por observación. Por eso, en el comienzo de este año se reactivó el debate sobre si se debe prohibir la comercialización de pólvora en Colombia.

Ya a comienzo de diciembre del año pasado, el partido Alianza Verde, en cabeza de la representante Katherine Miranda en el Congreso de la República un proyecto de ley para sancionar a los productores de pólvora y proteger a los ciudadanos, en especial a los menores de edad.



“Cuando uno ve noticias de niños quemados por pólvora y uno se pregunta ¿el niño puede llegar solo a la pólvora? Claramente, no; detrás de la quemadura de un niño, con pólvora, hay un adulto altamente irresponsable, altamente confiado o altamente desinformado”, aseguró la representante Miranda en diálogo con EL TIEMPO.



En Colombia, durante los últimos diez años se han quemado 12.641 personas, más de mil personas por año.



La iniciativa no contempla la prohibición total de la pólvora, pues establece excepciones para el uso profesional de esta y para quienes cumplan con una serie de requisitos que establece la norma.

El presidente de la Federación Nacional de Pirotécnicos, Carlos Andrés Carvajal, dijo por su parte que las iniciativas que propendan por la prohibición o restricción de estos artículos va a terminar promoviendo la ilegalidad y las ventas clandestinas, por eso mostró partidario de buscar mecanismos para que la manipulación de la pólvora se realice de manera segura.



“No podemos decir que todos los productos hay que prohibirlos. Hay que encaminar la pirotecnia por un camino seguro. No se puede criminalizar la actividad, como si fuéramos delincuentes, no se puede satanizar esta actividad”, dijo Carvajal en diálogo con La W.



Carvajal recordó que la pirotecnia es parte de la tradición del país, se usa no sólo en las festividades decembrinas sino en las fiestas patronales y diversidad de celebraciones.



“¿Cuántas personas salen de un matrinomio y contratan a una persona para que haga un espectáculo pirotécnico como parte de la celebración?”, expresó Carvajal.



