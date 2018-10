Macías y Robledo, enfrentados por moción de censura contra Minhacienda

El presidente del Senado, Ernesto Macías, aseguró que no va a tramitar la moción de censura por los ‘bonos de agua’ contra el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que había solicitado el senador por el Polo Democrático, Jorge Robledo, luego de haber promovido un debate de control político contra el Ministro.

Macías aseguró que la moción no será tramitada por ser “improcedente” según un concepto jurídico. Dijo que la razón por la que se propuso no tiene relación con el actual cargo de Carrasquilla y que por el contrario, tiene que ver con sus funciones de ministro de Hacienda durante el gobierno de Álvaro Uribe.



Desde hace ya varios días se venía barajando la posibilidad de que la moción quedara ‘en veremos’. Sin embargo, este miércoles, en la W Radio, Robledo aseguró que pese a la decisión él iba a insistir con la moción. De hecho, en Twitter ya había anunciado que si su propuesta no era tramitada, iba a convocar a una movilización de la ciudadanía para pedir que Carrasquilla fuera retirado de su cargo.



Por su parte, Macías dijo en la emisora que la decisión la tomó porque “a mí me corresponde obrar según lo que me indica el reglamento, la ley y la constitución. Por ello, yo solicité ese concepto jurídico a quienes trabajan en el Congreso precisamente en esa labor, los abogados”.



El concepto, según Macías, dijo que la proposición de moción tiene dos conceptos equivocados, primero que “no procede en cuanto los hechos que se endilgan al hoy ministro Carrasquilla corresponden a sus actuaciones, presuntamente, en otro Gobierno hace más de 10 años”.



Así mismo, indicó que la proposición dice concretamente que “'como se demostró durante el debate, el Ministro violó varias leyes', y el Congreso no tiene esa facultad de sentenciar que Carrasquilla haya violado varias normas", justificó Macías.

En respuesta, Robledo le aseguró a Macías que "comete otro error garrafal". Dijo que "la Ley quinta de 1992, en el artículo 31, le otorga a la mesa directiva del Senado la decisión que él está tomando. No es lo mismo el presidente del Senado que la mesa directiva", esto porque el senador por el Polo le reclama no haber consultado a los demás miembros de la mesa directiva del Senado, incluyendo a Angélica Lozano, quien es la representante por la oposición, para decidir no convocar la moción.



Además, indicó que los hechos no tienen que ver con el pasado porque "los 117 municipios siguen endeudados, están reventados, tratando de ver cómo pagan unas deudas que les impusieron, no tienen hoy ni alcantarillado ni acueducto", dijo.



Así mismo, le respondió a Macías que las acusaciones no tienen que ver con la vida privada de Carrasquilla porque "él cambió un artículo de la constitución para montar un negocio. ¿De cuando acá los asuntos de corrupción de la vida privada no se persiguen?”, le preguntó.



"El presidente del Senado debe convocar a ese procedimiento y que sea el Senado en pleno el que decida si retira o no de su cargo al Ministro", dijo.



Ante el cuestionamiento de por qué no consultar a los demás miembros de la mesa directiva, Macías aseveró: "Yo no tengo inconveniente en consultar a los otros dos miembros de la mesa directiva, pero yo me rijo por el reglamento que me da esa facultad".



Además, le aseguró que le citaba "un artículo del reglamento que ya no existe, que fue modificado mediante acto legislativo. (...) Si aprobamos esa proposición estamos sentenciando a que un Ministro cometió irregularidades y delitos y eso lo determinan las autoridades, no nosotros, no la plenaria. No podemos decir sí violó o no violó", puntualizó.



Frente a esto Robledo le aseguró que el artículo 31, del reglamento del Congreso, está vigente. "El cambio constitucional que hubo se limita a que ya no se vota en las dos cámaras, sino que la moción ahora se tramita en una cámara o en la otra dependiendo de donde se presente la moción. Ser el presidente no lo autoriza a pasarse por la faja a la mesa directiva del Senado y menos a quien representa a la oposición".



E indicó que no hace veredictos sino acusaciones por las que cursan investigaciones contra el Ministro en la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.



Finalmente, Macías dijo no seguir adelante con la moción mientras Robledo aseguró que esperaría a que la mesa directiva tomé la decisión para ahí sí proseguir., mientras sucede contó estar llamando a la "ciudadanía a movilizarse y expresarse para pedir que la censura se tramite y que el Gobierno no empiece con despotismo, porque esto es un autoritarismo que evita la posibilidad de que el Congreso tome una decisión como esta".



