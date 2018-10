Debate sobre cadena perpetua en el Congreso apenas se insinúa

Como el presidente Iván Duque lo planteó, el debate sobre la conveniencia de establecer la cadena perpetua para violadores de niños, se abrió de nuevo.

Aunque todavía no hay un proyecto en curso en el Congreso, las posiciones sobre este tema comenzaron a dividirse.

Los sectores liberales y de izquierda se mostraron renuentes a instaurar una pena de ese alcance, en tanto que los bloques conservadores mostraron su apoyo.



El senador Horacio José Serpa (liberal) dijo que aunque su partido no ha tomado ahora una decisión sobre el particular, él personalmente no la considera eficaz.

Serpa dijo que la prisión perpetua “no es disuasiva” y recordó que en el Código Penal hay penas hasta de 60 años y “a pesar de eso la gente sigue cometiendo delitos”. Dijo que las penas altas no son efectivas.



El representante a la Cámara por el Polo, Germán Navas –penalista– expresó que nunca votará “ni penas de muerte ni cadenas perpetuas”, que “no hay razón para llegar hasta allá”.

El senador del Polo, Iván Cepeda, calificó la propuesta de la cadena perpetua como un acto de “populismo punitivo, ultraconservador” y dijo que lo que hay que hacer es aplicar las leyes existentes con rigor.



En cambio el senador Fernando Araújo, del Centro Democrático, dijo que “cualquier delito contra un menor debe tener cadena perpetua”.



La representante conservadora, Adriana Magali Matiz, aseguró que “la cadena perpetua para violadores y asesinos de nuestros niños, es una necesidad latente. No queremos más impunidad, necesitamos medidas drásticas, y concretas en contra de asesinos y violadores”, insistió.



El debate formal en el Congreso seguro se intensificará cuando se aborde la discusión formal de un proyecto de ley, que todavía no está en curso.



