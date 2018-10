Batalla ideológica por reforma de la tutela

Uno de los pocos temas novedosos que trae la reforma de la justicia que se está tramitando en el Congreso ha sido la polémica alrededor de las eventuales modificaciones a la acción de tutela, una figura emblemática de la Constitución de 1991.

La Carta Política introdujo esa herramienta como manera de que los derechos fundamentales de los colombianos fueran atendidos de inmediato por las autoridades y mediante un procedimiento expedito, lo que ha favorecido a una gran parte de la población.



Sin embargo, varios observadores han dicho que en algunos casos se ha abusado de la figura y por eso surge la intención de algunos sectores políticos para reformarla.



El tema saltó al debate de la Comisión Primera del Senado -donde la reforma de la justicia debe surtir su primero de ocho debates- el pasado miércoles y mostró las posiciones de varios partidos políticos.

La senadora por el Partido Conservador Esperanza Andrade puso el dedo en la llaga al referirse a la defensa de la tutela, tal y como se encuentra concebida actualmente, que hizo un sector del liberalismo.



“Con todo el respeto que me merece el Partido Liberal, no comparto que la tutela no sea modificada en la competencia. Todos queremos protegerla, claro que sí, su esencia debe mantenerse, ese fue el mayor logro de la Constitución del 91, pero cómo no regular el reparto”, afirmó la congresista.



Para ella, debe aprovecharse la existencia de jueces especializados para que conozcan de tutelas que tengan que ver con temas específicos y no que todos los togados puedan atender todos los recursos. En el fondo, dice Andrade, se trata de ir “descongestionando los despachos judiciales”.

Ante su propuesta, el primero en reaccionar fue el senador liberal Miguel Ángel Pinto, quien le indagó a la congresista qué pasaría en las regiones en las que no hay jueces especializados.



“Si ustedes están en esa posición en cuanto a las tutelas, buscarlas por especialidad, que es lo que traía inicialmente el proyecto que, como digo, afortunadamente ya no está, la pregunta es cómo haría la gente en las regiones donde no hay jueces especializados, donde no tenemos ni siquiera tribunales, como pasa en algunos departamentos”, preguntó Pinto.



El congresista santandereano aseguró que si se modifica la tutela en aspectos como ese “le estaríamos coartando la posibilidad a la gente para que presentara tutelas en muchos departamentos de Colombia, por eso es que nosotros nos oponemos a esa iniciativa”.



Pese a que la tutela no aparece en el texto que se votará de la reforma de la justicia, el próximo martes, el senador por Cambio Radical Germán Varón, coordinador ponente de la iniciativa, anunció hace algunos días que insistirá en modificar la figura.



“Yo insistiré porque me parece que hay unos eventos en los cuales la tutela debe tener prioridad y ser resuelta de manera más rápida”, afirmó Varón.



El tema es tan sensible que incluso, según conoció EL TIEMPO, hizo parte de la reunión entre el expresidente Álvaro Uribe, jefe máximo del Centro Democrático, y el excandidato presidencial Germán Vargas Lleras, jefe natural de Cambio Radical, a comienzos de octubre.

En esa ocasión, al parecer, Vargas se habría mostrado amigo de modificar algunos aspectos de la tutela y Uribe habría preferido analizar detenidamente el tema antes de tomar una posición.



El senador por el Movimiento Mira Carlos Eduardo Guevara también se mostró como uno de los defensores de la integridad del mecanismo y dijo que intentar modificaciones es “bastante peligroso”.



“La tutela es un mecanismo que le ha garantizado, rápidamente, el acceso a la justicia a las personas más pobres del país, especialmente en términos de salud y frente al abuso de las EPS”, afirmó Guevara en el debate de la Comisión Primera de Senado, el pasado miércoles.



La prueba de fuego será, entonces, el próximo martes, cuando la célula legislativa debe votar, en el primero de ocho debates, la iniciativa para que esta avance a la plenaria del Senado.



