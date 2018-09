Duro debate en el Congreso por crisis en la obra de Hidroituango

Un duro debate se daba anoche en la plenaria de la Cámara de Representantes por cuenta de las presuntas irregularidades en la construcción de Hidroituango, que entre mayo y julio enfrentó una emergencia por el taponamiento de un túnel de desviación.

Mientras varios representantes de la oposición resaltaron los “errores” que pudo haber en esta obra, sectores del uribismo y del conservatismo la defendieron.



Hace algunos meses hubo una crisis en la hidroeléctrica por un derrumbe en la zona y un desbordamiento de agua en uno de los túneles. La emergencia tuvo en alerta roja a los municipios de Valdivia, Cáceres y Tarazá.



En el debate de la noche de este miércoles, la oposición cuestionó varios aspectos del proyecto y reprochó que no se haya hecho consulta previa a la comunidad cercana antes de su construcción.



“Este proyecto de Hidroituango, de 11,4 billones, no contó con el diagnóstico de alternativas. Pareciera que desde un inicio se tuviera que hacer y por eso no consideraron el diagnóstico”, aseguró el representante David Racero, de la Coalición lista de la decencia y uno de los citantes al debate.

Este proyecto de Hidroituango, de 11,4 billones, no contó con el diagnóstico de alternativas FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, la representante de este mismo sector María José Pizarro afirmó que no hubo consulta previa a las comunidades vecinas del megaproyecto, y que los responsables de la obra deben reforzar las medidas de protección a las personas afectadas.



Otro de los críticos fue el representante por Alianza Verde León Fredy Muñoz, quien manifestó que EPM, empresa a cargo del proyecto, “reconoció que se equivocó cuando taparon los túneles”. El congresista agregó que presuntamente habrían existido “coimas” en este contrato.



Estas afirmaciones no cayeron bien en otros sectores. El representante por el Centro Democrático Gabriel Santos pidió “no hacer conjeturas” sin tener las pruebas.



“Se está atacando una empresa diciendo que hubo coimas, cuando el Fiscal dice que eso es materia de investigación, ahí hay una distancia”, afirmó Santos.



En el mismo sentido se pronunció el conservador Nicolás Echeverry, quien pidió tiempo para hacer réplicas, pues las intervenciones de los citantes al debate estuvieron “cargadas de mentiras” e “imprecisiones”.



Hasta el momento se esperaba que intervengan María Fernanda Suárez, ministra de Minas; Eduardo José González, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo; y Rodrigo Suárez Castaño, director de la Anla.



Aceleró el llenado de la presa, lo que generó un riesgo de desbordamiento, porque el muro de la presa no estaba terminado.

POLÍTICA