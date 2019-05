¿Prosperará moción de censura al Ministro de Defensa?

En manos de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes está la decisión de cuándo será el debate de moción censura contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero, radicada este martes por varios sectores, especialmente los de oposición al Gobierno Nacional.



EL TIEMPO habló con dos representantes a la Cámara sobre las razones para presentar el recurso y el futuro que le espera al mismo en el pleno de la corporación.



Mientras que el representante a la Cámara por el Centro Democrático José Jaime Uscátegui afirmó que “no” hay razones para censurar al Ministro, su colega de la Coalición Lista de la Decencia David Racero aseguró que Botero les está haciendo “daño” a las Fuerzas Militares.

'Lo que quieren es debilitar la misión de las Fuerzas Militares': Uscátegui

El representante a la Cámara por el Centro Democrático, José Jaime Uscátegui. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

¿Hay razones para una moción de censura al Ministro de Defensa?



No las hay. Por supuesto el caso de Dimar Torres y cualquier otro caso de posibles ejecuciones extrajudiciales debe aclararse y sancionarse con todo el peso de la ley, pero un hecho aislado no podemos considerarlo una política de Estado, porque no hay elementos que indiquen que ese es el accionar de la Fuerza Pública. El Ministro y el alto mando militar han sido completamente transparentes a la hora de dar las informaciones, las explicaciones, de aportar documentos, entonces por qué insistir en un juicio político a un Ministro que está actuando en el marco de la Constitución y la ley.



Quienes están pidiendo la moción de censura argumentan la publicación de The New York Times, ¿qué opinión le merece esto?



He visto que The New York Times les ha dado la posibilidad, tanto al alto mando, al Gobierno y a los denunciantes, de aportar todos los elementos de juicio que se tienen, pero finalmente la conclusión que uno hace de ese episodio es que no hay nada que indique que la Fuerza Pública esté actuando por fuera de la ley y, en esa medida, creo que es ahondar en un capítulo que ya ha sido ampliamente aclarado. Me parece que es un acto de terquedad de la oposición.

¿Es decir que las respuestas del Gobierno y del mismo Ministro sobre esos hechos son suficientes?



Para mí son más que suficientes. Se terminó derogando una directiva que, en mi criterio, era correcta, pero que podía ser mal interpretada, entonces para evitar esas malas interpretaciones fue retirada. Se conformó esa comisión de excelencia de altísimo nivel que va a hacer una verificación y le va a dar un concepto a la ciudadanía para que tengamos la tranquilidad de que se está obrando conforme a las reglas de la guerra, de las confrontaciones armadas y de los derechos humanos, entonces no sé qué más quiere la oposición cuando se le han dado todos los espacios, las explicaciones, las pruebas para que haya tranquilidad entre los colombianos que tenemos una Fuerza Pública altamente calificada y totalmente respetuosa de los derechos humanos.



¿Qué puede estar buscando la oposición con esta moción de censura?



Aquí están buscando pescar en río revuelto. Obviamente el sector defensa es la columna vertebral del Estado de Derecho y del Gobierno y sobre todo un Ejecutivo que quiere recuperar la legalidad en Colombia y que ha incrementado los operativos militares en cumplimiento de ese deber. Lo que quieren es debilitar la misión de las Fuerzas Militares y van, directamente, por la cabeza del Comandante del Ejército, porque si no pueden con el Ministro quieren un resultado de ese estilo y están insistiendo por todos los medios para que se les entregue una cabeza de peso.



¿Usted cree que el ministro Botero tiene el suficiente apoyo político en el Congreso para salir airoso?



Considero que sí. Es una moción de censura que no está bien sustentada ni lo suficientemente justificada y aquí siempre ha habido un respaldo mayoritario a la Fuerza Pública y al mando civil y militar y por eso considero que no va a prosperar esa moción de censura. Si no sucedió en tiempos del ministro Santos, quien fue el que estuvo a la cabeza cuando sucedieron los incidentes de ‘falsos positivos’, no sé por qué va a prosperar ahora, cuando tenemos un mando renovado que no le está apostando a esa forma de actuar.



‘El Ministro les está haciendo daño a las Fuerzas Militares’: Racero

David Racero, representante a la Cámara por la lista de la Decencia. Foto: Archivo El Tiempo

¿Básicamente cuál es el argumento para pedir la moción de censura?



El ministro Botero, desde que llegó, siempre ha demostrado su incapacidad, su falta de conocimiento en una cartera tan importante para el país, que es el Ministerio de Defensa. Él es una persona que no tenía ni idea de este tema, que viene del gremio de los empresarios, de Fenalco, que durante estos ocho meses no ha mostrado ningún tipo de avance ni proceso. Vamos a exponer los resultados de estos ochos meses y son nefastos: se ha aumentado el homicidio en el país, que es lo más importante en una política de defensa, que es la vida.

¿Qué tanto pesan hechos como el asesinato de Dimar Torres y la publicación de The New York Times?



En el asesinato de Dimar Torres vemos cómo el Ministro trató de encubrir ese crimen y después le tocó rectificar, pero es el mal precedente que dejó. Un ministro no es un comentarista, no es cualquier opinador, la palabra de él es importante. Y lo que develado por The New York Times es lo hubiera podido ser la segunda versión de los ‘falsos positivos’. Hoy sabemos que eso fue por decisión de altos mandos y que tocan directamente al Ministerio de Defensa. El Ministro es el responsable político de esto, en lo que está promoviendo prácticas de las que el país ya aprendió. Ellos las retiraron porque se dieron cuenta de que era un error bajar los indicadores de certeza para los operativos.



¿Qué otro argumento hay en contra del Ministro?



Que el Ministro les está haciendo daño a las Fuerzas Militares.



¿Por qué?



Las Fuerza Armadas, desde todo el proceso de negociación en La Habana, han venido avanzando en su doctrina y política militar con el aprendizaje que implica cambiarle la lógica a este cuerpo, que durante varios años se habían preparado para la guerra. Hoy el país demanda otro tipo de Fuerzas Militares y de seguridad y el riesgo que está poniendo el Ministro de Defensa es volver a prácticas viejas que ya, como país, habíamos superado y pone en detrimento a los mismos militares.

¿Cree que tienen al apoyo necesario en la Cámara de Representantes para aprobar esta moción de censura?



Necesitamos las mayorías. 86 votos en promedio. Eso solo lo podemos alcanzar si nos unimos las bancadas de oposición con los partidos políticos independientes, como hicimos el bloque de la paz que se construyó para las objeciones a la justicia para la paz. Queríamos que para esta moción se reactivara eso, pero sabemos que los partidos Liberal, Cambio Radical y ‘la U’ tienen sus discusiones internas y, lastimosamente, hay congresistas que no ven el argumento sino la amistad o la relación que tienen con el Gobierno para este caso. Igual el debate lo vamos a plantear, seguiremos dando los argumentos. La opinión pública nos acompaña, porque es algo evidente.



