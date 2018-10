¿Cómo será el debate de moción de censura a Carrasquilla en la Cámara?

El tema de la moción de censura contra el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, tendrá su capítulo este miércoles en la plenaria de la Cámara de Representantes, a partir de las 5:00 de la tarde.

Superado el asunto en el Senado, donde se cerró la posibilidad de que el funcionario fuera cuestionado, una vez más, por su supuesto favorecimiento en los bonos de agua, el turno ahora es para los representantes a la Cámara, varios de los cuales están ávidos de cuestionar las acciones del funcionario.



En esta corporación la proposición para hacer la moción fue avalada por la Mesa Directiva y desde el pasado lunes el Ministro fue citado para la primera parte del recurso, es decir el debate, el cual está previsto para este miércoles.



La idea es concluirlo y proceder a la segunda parte, la votación sobre la permanencia o no del funcionario en su cargo, la cual se citaría para el próximo martes.

Sin embargo, los votos para que Carrasquilla deje el cargo por cuenta de su supuesto favorecimiento con los bonos de agua no parecen estar del todo claros.



Los solos apoyos de los partidos que se declararon en oposición al Gobierno –como pasó en el Senado- no alcanzan para aprobar la salida del Ministro de su cargo, algo que, por añadidura, nunca ha pasado desde que existe la moción de censura.



Entre los ‘verdes’, el Polo, la Coalición Lista de la Decencia, el partido Farc y Ángela María Robledo, excandidata vicepresidencial de Gustavo Petro, suman 18 representantes a la Cámara, el 10 por ciento de la corporación.



En Senado, los partidos opositores suman 24 senadores, el 22 por ciento de la plenaria, y ni así fueron capaces de realizar la moción de censura contra el ministro Carrasquilla.



El mismo representante a la Cámara por los ‘verdes’ Wilmer Leal, quien recogió las firmas para pedir el recurso en esta corporación, admitió en entrevista con EL TIEMPO, hace algunos días, las dificultades para que el cuestionado caiga por cuenta de la moción.



“Creo que él tiene las mayorías, pero mi interés particular no es que el Mininistro de Hacienda salga o no salga. Creo que aquí hay una responsabilidad ética y política que él debe asumir con toda la altura y gallardía. Indudablemente, los votos para que él salga no están, pero yo sí creo que el país y sobre todo esos municipios endeudados con los bonos de agua merecen saber la verdad de qué pasó y por qué pasó”, le dijo el congresista hace algunos días a este diario.

Creo que el país y sobre todo esos municipios endeudados con los bonos de agua merecen saber la verdad de qué pasó y por qué pasó FACEBOOK

TWITTER

Varios observadores dicen que para que los 18 representantes a la Cámara opositores logren las mayorías para desbancar a Carrasquilla es imperativo que logren el apoyo del Partido Liberal (35 representantes) y Cambio Radical (30 representantes).



El objetivo recae sobre estas dos colectividades ya que fueron las únicas en declararse independientes al gobierno del presidente Iván Duque y podrían inclinar la balanza a favor o en contra.



El Gobierno espera que partidos como el Centro Democrático, el Conservador y la mayoría de ‘la U’, los cuales se declararon fieles al Ejecutivo, apoyen a su Ministro y nieguen la moción de censura, una vez se supere el debate de este miércoles.



En esa ala, el representante a la Cámara por el Centro Democrático Edward Rodríguez recordó que, según el parágrafo 9 del artículo 135 de la Constitución, “pronunciada una cámara sobre la moción de censura, su decisión inhibe a la otra” para tomar alguna determinación al respecto.



Esta tesis, que maneja también el presidente del Senado, Ernesto Macías, uribista, significa que el recurso ya no podría tramitarse en la Cámara de Representantes porque ya se negó su procedencia en el Senado.

Pero el constitucionalista Darío Martínez sostiene que esa interpretación no es válida y que la votación que cuenta para que el debate ya no pueda hacerse en la otra cámara es la “de fondo” y no la que hizo este martes el Senado, la cual, para Martínez, fue “de trámite”.



El representante a la Cámara por los ‘verdes’ León Fredy Muñoz, uno de los impulsores de la moción, afirmó que “hay más que argumentos” para avanzar en el debate y que “todos los días salen más sucesos” que “involucran” al funcionario “con lo que les ha sucedido a 117 municipios” por cuenta de los bonos de agua.



Hasta el momento la Mesa Directiva de la Cámara sigue firme con la moción de censura contra el ministro Carrasquilla, la cual seguramente concitará la atención del país desde este miércoles a las 5:00 de la tarde.



POLÍTICA