Carrasquilla y los partidos de oposición, cara a cara en el Congreso

Dando cumplimiento a una de las disposiciones del Estatuto de la Oposición, los partidos opositores al Gobierno en la Cámara de Representantes comenzaron este martes una sesión especial con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en el Capitolio.

La sesión tiene como propósito debatir sobre el Presupuesto General de la Nación y sobre el Plan de Desarrollo que presentará el gobierno del presidente Iván Duque.



Varios sectores de oposición en el Congreso y Carrasquilla han tenido choques en las últimas semanas por cuenta de una moción de censura que circuló en Senado y que está solicitada en la Cámara de Representantes contra el funcionario.

Las críticas se han dado, principalmente, por el supuesto favorecimiento de Carrasquilla de una figura que se llama los bonos de agua y que, según algunos críticos del jefe de la cartera de Hacienda, empobrecieron a los municipios y enriquecieron al funcionario.



Estos señalamientos han sido explicados por el propio Ministro, quien ha negado que se haya enriquecido mediante ese mecanismo.



La Mesa Directiva del Senado decidió no seguir adelante con la moción de censura, aunque esa decisión fue apelada por el senador del Polo Jorge Enrique Robledo y está pendiente de votarse en la plenaria de esa corporación.



Y en la Cámara de Representantes también se presentó la petición de moción de censura, pero hasta el momento la Mesa Directiva de esa corporación no se ha pronunciado al respecto.



En la sesión de este martes se espera que algunos sectores de la oposición le soliciten al Ministro que en el Presupuesto de 2019, el cual está pendiente de ser aprobado en las plenarias de Senado y Cámara, se incluyan mayores recursos para educación y salud.



En los últimos días, algunas voces de los partidos opositores han manifestado quejas porque la destinación de recursos adicional que contempla en Estatuto de Oposición, según ellos, no se ha hecho efectiva, por lo que no se descarta que el tema también salte en la sesión.



POLÍTICA