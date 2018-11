Las siete horas del álgido cara a cara citado por críticos del Fiscal

El fiscal Néstor Humberto Martínez, se hizo presente sobre las 7:40 de la noche en el debate de control político que se adelanta en el Senado sobre el caso Odebrecht.



Al responder a los duros señalamientos del citante del debate Jorge Enrique Robledo, el Fiscal aseguró que nunca ha violado la ley y afirmó que el senador del Polo "funge como inquisidor" (...) "quieren expropiarme mi idoneidad moral, esto es un linchamiento", dijo Martínez.



También cuestionó a Robledo por no respetar el derecho a la presunción de inocencia, el mismo que, dijo "defendió para Samuel Morenoen febrero del 2011 durante el gobierno corrupto del Polo" en Bogotá.

Robledo, quien abrió el debate, exigió la renuncia definitiva del Fiscal bajo señalamientos de que violó la ley y que pretendió enmascarar los sobornos de Odebrecht.



"No sean bribones", dijo, y agregó: "señor Robledo, usted es el rey del sofisma y de la mentira". En este momento continúa su intervención.



Martínez exhibió ante la Plenaria varios audios de Pizano, entre ellos, la transcripción de la declaración que el controller de la Ruta del Sol II dio ante la Cámara de Comercio de Bogotá en enero del 2018 y en la que aseguró que solo hasta 2017, cuando la Fiscalía adelantó las investigaciones por el escándalo de Odebrecht, tuvo certeza de que los brasileños habían pagado sobornos.



"No, no tengo conocimiento del periodo del 2016 al 2017, no tengo conocimiento de algún pago irregular (...) no tenía conocimiento de que se hubiera cometido un delito, como hoy lo conocemos", está consignado en el documento que recogió una sesión del tribunal de arbitramento que se abrió por el contrato de la Ruta del Sol.

Las acusaciones de Robledo contra Martínez

En el arranque del debate en el Congreso por el caso Odebrecht, el senador por el Polo Jorge Enrique Robledo, que era uno de los citantes, pidió la salida definitiva de Néstor Humberto Martínez de su cargo como fiscal general de la Nación señalándolo de haber encubierto los sobornos pagados por la multinacional brasileña en el contrato de la Ruta del Sol II.



Robledo intervino durante cerca de una hora y acudió a documentos y grabaciones publicadas en las últimas semanas por varios medios de comunicación para señalar a Martínez Neira de no haber denunciado desde el 2013, en su condición de abogado del Grupo Aval, las irregularidades de Odebrecht descubiertas por el fallecido controller Jorge Enrique Pizano.



También aseguró que desde su cargo como Fiscal supuestamente ha favorecido a ejecutivos del Grupo Aval, socio de la firma brasileña a través de su empresa Corficolombiana.



El senador acusó a Martínez de haberle mentido al país de manera reiterada en este proceso. Aunque el Fiscal fue el blanco de su intervención, esta arrancó con una exigencia para que el procurador Fernando Carrillo también se aparte del caso porque fue asesor jurídico de una firma de Aval.



Robledo acudió a las grabaciones que hizo Pizano de sus conversaciones con Martínez Neira, ya conocidas, y afirmó que estas supuestamente demuestran que tanto el hoy Fiscal como el Grupo conocían de los sobornos de Odebrecht desde antes de que estallara el escándalo de sus sobornos en todo el mundo, a finales del 2016.

En ese sentido, hizo acusaciones contra Aval y su presidente, el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo.

El senador Jorge Robledo abrió el debate sobre Odebrecht en el Congreso. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Desde que se empezaron a conocer las grabaciones de Pizano, fallecido a comienzos de noviembre, Martínez ha asegurado que en su momento no denunció penalmente los hechos que le refirió Pizano porque el mismo controller no tenía certeza de que se tratara de sobornos.



La familia de Pizano, por su lado, ha pedido que su tragedia no sea utilizada con fines políticos y que sus grabaciones sean reveladas en su totalidad y no, como ha venido ocurriendo, de manera parcial.

Por su lado, en varios comunicados, el Grupo Aval ha señalado que solo se enteró de los sobornos de Odebrecht tras el acuerdo firmado por los brasileños con la justicia de los Estados Unidos, y que a partir de ese momento su colaboración para establecer hasta dónde llegaron las prácticas ilegales de los brasileños ha sido total. De hecho, Aval sostiene que Pizano era un aliado en su objetivo de tener mayor transparencia en la administración del proyecto Ruta del Sol II, que estaba en manos de Odebrecht porque este era el socio mayoritario.



Se trata del tercer debate que Robledo ha hecho sobre este tema.



Hasta este momento el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, no ha llegado a las instalaciones del Congreso.



Martínez Neira enfrenta uno de sus momentos más críticos en la Fiscalía tras resultar señalado de no tener idoneidad para investigar las acciones penales en las que incurrieron las compañías acusadas de entregar sobornos a funcionarios del gobierno.

Al respecto, Robledo dijo que no se requiere un Fiscal Ad hoc sino la salida de Martínez Neira de su cargo como Fiscal General. También afirmó que supuestamente existe un pacto entre empresariado, el santismo, el uribismo y el poder judicial para no mover las investigaciones del caso Odebrecht.



Incluso dijo que las capturas del caso se habían limitado a políticos de segundo nivel. Esto a pesar de que entre los detenidos por el escándalo están pesos pesados del Congreso como Bernardo Miguel el 'Ñoño' Elías, el exsenador Otto Bula y de que los procesos enredan a Musa Besaile y al contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, entre otros.

Intervención de Gustavo Petro

El senador Gustavo Petro se dedicó, en su intervención, a hilar el que llamó "todo el conglomerado" de corrupción que se dio alrededor de los contratos de la Ruta del Sol, que se dieron en medio de "sobornos que no son un proceso exclusivo de Odebrecht".



"El exsenador Otto Bula no sabía todo de Odebrecht, solo lo de la negociación de mejores condiciones del contrato Ocaña-Gamarra, Jorge Enrique Pizano (controller de la Ruta del Sol) no sabía todo lo de Odebrecht, solo los contratos que le pasaron para revisión y Odebrecht no confesó todo. Lo que falta es la misión de la Fiscalía, pero no la hizo", dijo Petro.



Por eso, el senador de Colombia Humana pidió un "fiscal independiente, un fiscal ad hoc, que pueda investigar los hechos con independencia".



El congresista de la oposición aseguró que los sobornos de Odebrecht se dieron en varias etapas y mencionó algunos nombres que están involucrados en este caso.



"La adjudicación del contrato Ruta del Sol se logró por un soborno de 6,5 millones de dólares - dijo Petro- en el que se vieron involucrados el exviceministro Gabriel García Morales, el empresario Juan Manuel Barraza, Daniel García Arizabaleta (exdirector de Invías) y Julio César Arango (supervisor de la antigua Inco)".



Otro momento de sobornos se dio, según el senador, en 2012 con la adición del otrosí Ocaña- Gamarra. Por este caso se encuentra preso el exsenador Otto Bula.

Gustavo Petro presentó documentos y gráficos en su intervención en el debate. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Petro también hizo mención a otros sobornos por 18 millones de dólares, que habrían sido mencionados por Bula, que fueron "pagados mediante contratos ficticios" a varias organizaciones.



"Ahora vienen los dineros en las campañas. A la campaña Santos 2010, ingresaron 400.000 dólares de Odebrecht, después a la campaña Santos 2014 le ingresan un millón de dólares y a la campaña (de Óscar Iván) Zuluaga 1,6 millones de dólares, cuyo arquitecto fue Daniel García Arizabaleta", manifestó el senador. Agregó que "aquí también participó el actual Presidente".



Según mencionó el senador, los sobornos en Colombia habrían alcanzado los 50 millones de dólares.

Fiscal Néstor Humberto Martínez saludó a varios senadores a su ingreso a la corporación. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO Martínez le dio la mano a Gustavo Petro. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO También saludó al senador Armando Benedetti. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO Así mismo saludó al presidente del Congreso, Ernesto Macías. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Los defensores del Fiscal

Durante el debate, el expresidente Álvaro Uribe fue acusado de haberse reunido con Marcelo Odebrecht, expresidente de la firma brasileña.



Al respecto, Uribe respondió: "Me acusan de haberme reunido con el señor Marcelo Odebrecht en mi presidencia, pero no saben que yo me reunía con inversionistas a plena luz del día, incluso también me reuní con OHL, empresa española que también licitó en la Ruta del Sol, pero no se hizo con el contrato".

Los senadores del Centro Democrático se reunieron antes del debate. Foto: Héctor Fabio Zamora

La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia aseguró, por su parte, que el debate por parte de la oposición se dio con un "discurso populista con el ánimo de destruir las instituciones colombianas".



Sobre el caso de los sobornos de Odebrecht, Valencia aseguró que el Grupo Aval, al conocer de los sobornos, presionó a Odebrecht y lo obligó a devolver 33 mil millones.



"El primer escándalo de Odebrecht fue con el Polo Democrático durante la administración de Samuel Moreno en Bogotá", les recordó la senadora a los dirigentes del Polo que se encontraban en el recinto.



Los ánimos se caldearon con la intervención del senador de Cambio Radical Armando Zabaraín, quien se dedicó a expresar sus reparos a los postulados de la izquierda en los últimos años y pidió al Fiscal investigar si en las marchas ciudadanas que se han presentado en los últimos días han ingresado "dineros del narcotráfico".



"Hay que investigar si de pronto están entrando dineros del narcotráfico a espaldas de dirigentes de la izquierda (...) Me niego a creer que esas marchas sean por generación espontánea", dijo Zabaraín .

A las 11 y 40 de la noche fue levantado el debate y convocado para este miércoles a las 2:00 p. m.



