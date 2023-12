'El canciller Álvaro Leyva se dedicó a desviar el debate': senador Mauricio Giraldo

Un tenso debate de control político se llevó a cabo esta semana en la Comisión Segunda del Senado de la República. El canciller Álvaro Leyva fue citado para responder sobre la polémica licitación de los pasaportes y la posición que tiene Colombia frente al conflicto entre Israel y Hamás.



En el debate hubo varios rifirrafes entre Leyva y los senadores, quienes al final aprobaron con ocho votos a favor y dos en contra una proposición del senador Mauricio Giraldo en la que declararon que no quedaron satisfechos con las respuestas entregadas por el Canciller. Giraldo habló con EL TIEMPO sobre lo que sucedió en la Comisión.

¿Qué balance le dejó el debate de control político del canciller Leyva?

En realidad, el balance no fue para nada positivo, no hubo ninguna explicación clara, no hubo precisiones. En realidad, concretamente, todos quedamos con dudas con preocupaciones frente a las licitación de los pasaportes que adelanta la Cancillería. El canciller se dedicó a desviar el debate y hablar de cosas muy distintas a lo que se le preguntó en el cuestionario.

¿Por qué aseguran que desvió el debate?

Es que él inició de una forma muy descortez e irrespetuosa asegurando que nosotros los senadores de la Comisión Segunda no habíamos leído la resoluciones y que por ende, no estábamos informados del proceso licitatorio. Luego se dedicó a hablar más de una hora sobre una situación entre el periodista Daniel Coronell y la funcionaria Marta Lucía Zamora y de esta manera buscaba desviar la explicación de esa situación tan grave que se está presentando de los pasaportes. Finalmente ya manifestó que como nosotros supuestamente no lo quisimos escuchar, pero tuvo mucho tiempo para eso, iba a presentar las pruebas en la Fiscalía.



Pero nosotros en ningún momento dijimos: no lo escuchamos. Le dimos todo el tiempo. Él tomó ese tiempo fue para desviarse, hacer dilación y no responder. Fue él quien lo hizo porque así nosotros quedamos totalmente insatisfechos por el actuar de este canciller.

Canciller Leyva en el debate de control político. Foto: Cancillería

¿Qué dudas aún le quedan sobre la licitación de pasaportes?

Nos quedaron todas absolutamente todas las dudas porque no contestó absolutamente nada de lo que se le preguntó en el cuestionario de los pasaportes, también sobre el daño patrimonial que puede enfrentar la Nación si la firma Thomas Greg & Son decide presentar una demanda contra el Estado.

¿Qué efectos tiene la proposición que radicaron en la que se declararon insatisfechos sobre las respuestas del canciller Leyva?



Hay un artículo en la ley quinta, el 252, que establece que un debate de control político se concluye con una proposición que debe ser aprobada donde se dice que si hubo satisfacción o insatisfacción a las respuestas del citado. En este caso en realidad ninguno de los senadores que firmamos la proposición quedamos satisfechos.



Se va a citar a un nuevo debate y con una nuevas preguntas. Si él no vuelve a asistir o no responde, procederemos a generar una moción de censura según lo que nos permite la Constitución.

Canciller Álvaro Leyva en el debate. Foto: Cancillería

¿Cuál será la función de la subcomisión que se aprobó al final del debate?

Esta subcomisión que se creó la integramos varios senadores: José Luis Pérez, Gloria Florez, Paola Holguín, el presidente Lidio García y yo. Vamos a hacerle un seguimiento más de acompañamiento a este proceso licitatorio. Este proceso de acompañamiento se hace es como un control político, no nos compromete en absolutamente nada más.

Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA

